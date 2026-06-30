У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок обстрілу РФ

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та травмованих внаслідок російського обстрілу у вівторок, 30 червня. Наразі відомо про двох жертв та 15 поранених. Відомо, що за півтори години російські окупанти скинули на місто сім керованих авіабомб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя КАБами 30 червня

Внаслідок російської атаки загинули два чоловіки 62 та 45 років.

Пожежа в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

"П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми", — розповів Федоров.

Екстрені служби допомагають людям на місці російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

Допомога постраждалій внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Наразі постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 30 червня Росія вдарила КАБами по приватному сектору Запоріжжя, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджений дитячий садок.

Крім того, сьогодні російські окупанти пошкодили будівлю Запорізького обласного краєзнавчого музею, а також громадський простір "Доречно".