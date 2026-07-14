У Запоріжжі вже 12 постраждалих через авіаудар РФ: серед них дитина

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС України

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у понеділок ввечері, 13 липня, атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, а ближче до ночі кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС.

Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя 13 липня

У ДСНС розповіли, що окупанти завдали ударів КАБами по Запоріжжю та передмістю. Внаслідок ворожого обстрілу в обласному центрі було зруйновано будинок та господарчу споруду, а вибуховою хвилею пошкоджені інші будинки. Надзвичайники тоді ж ліквідували пожежі.

"Загоряння, що виникло на місці влучання, рятувальники оперативно ліквідували. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч приватні будинки й транспортні засоби. У передмісті вогнеборці ліквідували пожежу в господарчій споруді на території дачного кооперативу", — йшлося у повідомленні.

Окрім того, станом на 18:50 було відомо, що через ворожу атаку постраждали семеро людей. Згідно допису від 22:35, у місті вже 12 постраждалих, серед них - 1 дитина.

"За однією із адрес під час обстеження території рятувальники виявили ще один осередок загоряння. Надзвичайники ліквідували пожежу у житловому будинку", — додали у ДСНС.

Пост ДСНС про наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 липня росіяни теж завдали авіаудар по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, вони зазнали поранень.

Також ми писали, що 10 липня Запоріжжя теж опинилися під ударом КАБів. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей і були зафіксовані руйнування.