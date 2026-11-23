Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LІVE / Ксенія Клещенко

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Після чергового обстрілу в місті зафіксували пошкодження культурного закладу та приватної клініки, де раніше загинули троє людей.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця подій.

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Які наслідки російського удару по Запоріжжю

Унаслідок повторної атаки постраждала 30-річна жінка. Пораненій надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено Палац культури "Дніпроспецсталь" — у будівлі вибило вікна.

Руйнування у Запоріжжі. Фото: Новини.LІVE / Ксенія Клещенко

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LІVE / Ксенія Клещенко

Окрім цього, росіяни атакували приватну клініку у Вознесенівському районі Запоріжжя. На фото видно зруйновану частину зовнішньої стіни, понівечене облицювання фасаду та сліди пожежі й кіптяви.

Зруйнована будівля в Запоріжжі. Фото: Новини.LІVE / Ксенія Клещенко

Наслідки обстрілу в Запоріжжі. Фото: Новини.LІVE / Ксенія Клещенко

Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок удару по клініці загинули троє людей.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада російські війська вдарили по приватній клініці у Вознесенівському районі Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

Напередодні російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківському районі Запоріжжя. Поранення дістав 68-річний водій, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.