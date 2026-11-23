У Запоріжжі внаслідок повторного удару РФ постраждала жінка
Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Після чергового обстрілу в місті зафіксували пошкодження культурного закладу та приватної клініки, де раніше загинули троє людей.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця подій.
Які наслідки російського удару по Запоріжжю
Унаслідок повторної атаки постраждала 30-річна жінка. Пораненій надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено Палац культури "Дніпроспецсталь" — у будівлі вибило вікна.
Окрім цього, росіяни атакували приватну клініку у Вознесенівському районі Запоріжжя. На фото видно зруйновану частину зовнішньої стіни, понівечене облицювання фасаду та сліди пожежі й кіптяви.
Раніше в ОВА повідомляли, що внаслідок удару по клініці загинули троє людей.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада російські війська вдарили по приватній клініці у Вознесенівському районі Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.
Напередодні російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Шевченківському районі Запоріжжя. Поранення дістав 68-річний водій, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.