Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE / Ксения Клещенко

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожья. После очередного обстрела в городе были зафиксированы повреждения культурного учреждения и частной клиники, где ранее погибли три человека.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места событий.

Реклама

Каковы последствия российского удара по Запорожью

В результате повторной атаки пострадала 30-летняя женщина. Раненой оказывают необходимую медицинскую помощь. Также поврежден Дворец культуры "Днепроспецсталь" — в здании выбило окна.

Разрушения в Запорожье. Фото: Новини.LIVE / Ксения Клещенко

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE / Ксения Клещенко

Кроме того, россияне атаковали частную клинику в Вознесеновском районе. На фото видна разрушенная часть наружной стены, поврежденная облицовка фасада, а также следы пожара и копоти.

Разрушенное здание в Запорожье. Фото: Новини.LIVE / Ксения Клещенко

Последствия обстрела в Запорожье. Фото: Новини.LIVE / Ксения Клещенко

Ранее в ОВА сообщали, что в результате удара по клинике погибли три человека.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября российские войска нанесли удар по частной клинике в Вознесеновском районе Запорожья. В результате атаки погибли три человека, ещё один получил ранения.

Накануне российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Шевченковском районе Запорожья. Ранение получил 68-летний водитель, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.