Головна Новини дня У Запоріжжі викрили незаконну схему збуту ліків для онкохворих

У Запоріжжі викрили незаконну схему збуту ліків для онкохворих

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 13:33
У Запоріжжі викрили незаконну схему збуту ліків для онкохворих
Обшуки у підозрюваних. Фото: Прокуратура України

У Запоріжжі викрили схему незаконного збуту незареєстрованих ліків, зокрема для онкохворих. Завідувачці відділення лікарні та менеджеру аптеки повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Офісі Генерального прокурора. 

Незаконна схема збуту ліків для онкохворих

За даними слідства, під час спілкування з онковхворими лікарка рекомендувала приймати їм конкретні медикаменти і радила придбати їх у визначеного продавця. За це вона отримувала неправомірну вигоду. Водночас менеджер аптеки продавав незареєстровані в Україні ліки

"Правоохоронці також перевіряють причетність підприємців із Чернівців. За попередніми даними, вони організували ввезення препаратів з-за кордону поза митним контролем. До транспортування могли бути залучені водії міжнародних рейсів. Надалі медикаменти надсилали поштою до Запоріжжя, де їх отримував менеджер аптеки", — йдеться у повідомленні. 

За місцями проживання підозрюваних, в медзакладі, аптеці та в інших осіб у Запоріжжі та Чернівецькій області провели обшуки. В результати правоохоронці вилучили документацію, записи, мобільні телефони та інші носії інформації. Крім того, у фігурантів знайшли 16 000 гривень, 4 200 доларів та понад 90 незареєстрованих лікарських засобів.

Гроші, які знайшли у підозрюваних. Фото: Прокуратура України
Знайдені ліки під час обшуків. Фото: Прокуратура України

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 1 та ч. 3 ст. 354 КК України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації). Наразі триває досудове розслідування. 

Як писали Новини.LIVE, в березні у лікарнях по всій Україні проводили обшуки. Вони пов'язані з викриттям схем привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Вже в квітні обшуки були у мережі магазинів U420 з небезпечною продукцією. Раніше журналісти оприлюднили розслідування щодо магазинів.

Запоріжжя Офіс генерального прокурора ліки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
