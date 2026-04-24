Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Запорожье разоблачили незаконную схему сбыта лекарств для онкобольных

В Запорожье разоблачили незаконную схему сбыта лекарств для онкобольных

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 13:33
В Запорожье разоблачили незаконную схему сбыта лекарств для онкобольных
Обыски у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

В Запорожье разоблачили схему незаконного сбыта незарегистрированных лекарств, в частности для онкобольных. Заведующей отделения больницы и менеджеру аптеки сообщили о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Незаконная схема сбыта лекарств для онкобольных

По данным следствия, во время общения с онкобольными врач рекомендовала принимать им конкретные медикаменты и советовала приобрести их у определенного продавца. За это она получала неправомерную выгоду. В то же время менеджер аптеки продавал незарегистрированные в Украине лекарства.

"Правоохранители также проверяют причастность предпринимателей из Черновцов. По предварительным данным, они организовали ввоз препаратов из-за границы вне таможенного контроля. К транспортировке могли быть привлечены водители международных рейсов. В дальнейшем медикаменты присылали по почте в Запорожье, где их получал менеджер аптеки", — говорится в сообщении.

По местам жительства подозреваемых, в медучреждении, аптеке и у других лиц в Запорожье и Черновицкой области провели обыски. В результате правоохранители изъяли документацию, записи, мобильные телефоны и другие носители информации. Кроме того, у фигурантов нашли 16 000 гривен, 4 200 долларов и более 90 незарегистрированных лекарственных средств.

Деньги, которые нашли у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины
Найденные лекарства во время обысков. Фото: Прокуратура Украины

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 и ч. 3 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как писали Новини.LIVE, в марте в больницах по всей Украине проводили обыски. Они связаны с разоблачением схем присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Уже в апреле обыски были в сети магазинов U420 с опасной продукцией. Ранее журналисты обнародовали расследование по магазинам.

Запорожье Офис генерального прокурора лекарства
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации