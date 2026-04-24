В Запорожье разоблачили незаконную схему сбыта лекарств для онкобольных

Обыски у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

В Запорожье разоблачили схему незаконного сбыта незарегистрированных лекарств, в частности для онкобольных. Заведующей отделения больницы и менеджеру аптеки сообщили о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Незаконная схема сбыта лекарств для онкобольных

По данным следствия, во время общения с онкобольными врач рекомендовала принимать им конкретные медикаменты и советовала приобрести их у определенного продавца. За это она получала неправомерную выгоду. В то же время менеджер аптеки продавал незарегистрированные в Украине лекарства.

"Правоохранители также проверяют причастность предпринимателей из Черновцов. По предварительным данным, они организовали ввоз препаратов из-за границы вне таможенного контроля. К транспортировке могли быть привлечены водители международных рейсов. В дальнейшем медикаменты присылали по почте в Запорожье, где их получал менеджер аптеки", — говорится в сообщении.

По местам жительства подозреваемых, в медучреждении, аптеке и у других лиц в Запорожье и Черновицкой области провели обыски. В результате правоохранители изъяли документацию, записи, мобильные телефоны и другие носители информации. Кроме того, у фигурантов нашли 16 000 гривен, 4 200 долларов и более 90 незарегистрированных лекарственных средств.

Деньги, которые нашли у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Найденные лекарства во время обысков. Фото: Прокуратура Украины

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 1 и ч. 3 ст. 354 УК Украины (подкуп работника предприятия, учреждения или организации). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как писали Новини.LIVE, в марте в больницах по всей Украине проводили обыски. Они связаны с разоблачением схем присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Уже в апреле обыски были в сети магазинов U420 с опасной продукцией. Ранее журналисты обнародовали расследование по магазинам.