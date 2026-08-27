У Запоріжжі побудували хірургічний блок під землею

Заступник медичного директора Олексій Рясний. Фото: Новини.LIVE Ксенія Клещенко

Прифронтове місто Запоріжжя адаптується до нових викликів війни і його лікарні разом з ним. Зокрема, в одному з медичних закладів міста було створено підземний хірургічний блок, який дозволить проводити операції навіть під час російських обстрілів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Реклама

Що відомо про створені підземні операційні у Запоріжжі

В одній з лікарень підземному приміщенні було облаштовано два операційні столи та палату інтенсивної терапії на чотири ліжка. Там є резервне живлення, власне постачання кисню, препарати крові, дефібрилятори й обладнання для проведення наркозу.

Під час повітряної тривоги медики можуть продовжити під землею операцію, розпочату на верхніх поверхах, або одразу проводити там невідкладні втручання.

За словами заступника медичного директора Олексія Рясного, у лікарні перебувають близько 50-70 постраждалих від обстрілів. Частину з них уже оперували в підземному блоці. Водночас дефіцит персоналу в закладі сягає приблизно 25%.

Читайте також:

"Якщо оголошується повітряна тривога і операції, які тривають на поверхами вище — ми можемо продовжити їх тут або в разі якоїсь надзвичайної ситуації ми можемо починати операційне втручання прямо тут в операційній. З початком повномасштабної війни навантаження на лікарні зросло кардинально", — зазначив Олексій Рясний.

В.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що лікарня має близько 2-х тонн пального. Комунальні підприємства, насамперед медзаклади, готують до роботи в надзвичайних умовах протягом двох-трьох діб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у середу 26 серпня міська рада Запоріжжя ухвалила низку важливих рішень. Зокрема, влада виділила кошти на критику інфраструктуру та відбудову житлового сектору.

Також ми писали, що у ніч проти 25 серпня росіяни атакували Запоріжжя. Через ворожу атаку було пошкоджено висотку, а в нежитлових будівлях сталися пожежі.