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Головна Новини дня Влада Запоріжжя виділила кошти на відбудову пошкодженого житла

Влада Запоріжжя виділила кошти на відбудову пошкодженого житла

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 00:36
Обстріли Запоріжжя - влада виділила кошти на критичну інфраструктуру та відбудову житла
Наслідки однієї з атак у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У середу, 26 серпня, у Запоріжжі відбулась 39-та сесія міської ради, на якій було ухвалено низку важливих рішень. Зокрема, місцева влада виділила кошти на критичну інфраструктуру та відбудову житлового сектору, який постраждав внаслідок російських ударів, і продовжує страждати через нові атаки країни-аресора.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіона Харченко, передає Новини.LIVE.

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Куди влада Запоріжжя спрямувала кошти

За словами Регіни Харченко, серед основним рішень, які ухвалила міськрада, такі:

  • спрямування державних субвенцій і дотацій на захист критичної інфраструктури та стабільну роботу освітньої мережі;
  • забезпечення роботи ключових комунальних підприємств — "Міських теплових мереж", "Запоріжремсервісу", міської аварійної служби та "Запоріжелектротрансу";
  • допомога мешканцям, чиє житло було зруйновано або пошкоджено;
  • додаткове фінансування програми відбудови житлових будинків;
  • забезпечення резервного фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"Тільки з 2025 року в нас 32 багатоквартирні будинки зруйновано суттєво, тому виділили кошти, щоб продовжувати відповідні роботи", — заявила Харченко.

За її словами, місто також продовжує вирішувати поточні питання роботи департаментів та комунальних підприємств.

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"Все це робиться, це означає, що місто живе, продовжує працювати і ті основні напрямки, про які ми говоримо — що нам важливо забезпечувати сталу роботи структурних підрозділів, мати резервний фонд, щоб всі комунальні підприємства залучені до ліквідації мали будівельні матеріали, мали паливо, мали гроші на зарплати і, безумовно, виплати людям — над цим пріоритетом працюємо і будемо далі працювати", — резюмувала Харченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 серпня росіяни атакували дроном нежитлову будівлю в Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали троє людей, серед них — дві неповнолітні дівчинки.

Також ми писали, що у ніч проти 25 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя. Через ворожу атаку було пошкоджено висотку, а в нежитлових будівлях сталися пожежі.

Запоріжжя гроші обстріли бюджет руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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