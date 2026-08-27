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Главная Новости дня Власти Запорожья выделили деньги на восстановление жилья

Власти Запорожья выделили деньги на восстановление жилья

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 00:36
Обстрелы Запорожья — власти выделили средства на критически важную инфраструктуру и восстановление жилья
Последствия одной из атак в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В среду, 26 августа, в Запорожье состоялась 39-я сессия городского совета, на которой был принят ряд важных решений. В частности, местные власти выделили средства на критически важную инфраструктуру и восстановление жилищного сектора, пострадавшего в результате российских ударов и продолжающего страдать из-за новых атак страны-агрессора.

Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Запорожья Региона Харченко, передает "Новини.LIVE".

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На что власти Запорожья направили средства

По словам Регины Харченко, среди основных решений, принятых горсоветом, следующие:

  • направление государственных субвенций и дотаций на защиту критически важной инфраструктуры и стабильную работу системы образования;
  • обеспечение работы ключевых коммунальных предприятий — «Городских тепловых сетей», «Запорожремсервиса», городской аварийной службы и «Запорожэлектротранса»;
  • помощь жителям, чье жилье было разрушено или повреждено;
  • дополнительное финансирование программы восстановления жилых домов;
  • обеспечение резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Только с 2025 года у нас 32 многоквартирных дома были существенно разрушены, поэтому выделили средства, чтобы продолжать соответствующие работы", — заявила Харченко.

По её словам, город также продолжает решать текущие вопросы работы департаментов и коммунальных предприятий.

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"Все это делается, это означает, что город живет, продолжает работать, и те основные направления, о которых мы говорим, — что нам важно обеспечивать стабильную работу структурных подразделений, иметь резервный фонд, чтобы все коммунальные предприятия, задействованные в ликвидации последствий, имели строительные материалы, топливо, деньги на зарплаты и, безусловно, выплаты людям — над этим приоритетом мы работаем и будем работать дальше", — резюмировала Харченко.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 августа россияне атаковали дроном нежилое здание в Запорожье. В результате удара пострадали три человека, среди них — две несовершеннолетние девочки.

Также мы писали, что в ночь на 25 августа россияне также атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки было повреждено высотное здание, а в нежилых зданиях произошли пожары.

Запорожье деньги обстрелы бюджет разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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