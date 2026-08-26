Атака РФ на Запорожье: Федоров сообщил о трех раненых

Спасатели оказывают помощь людям после российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

В среду, 26 августа, российский беспилотник нанес удар по нежилому зданию в Запорожье, в результате чего три человека получили ранения. Среди пострадавших — две несовершеннолетние девушки и 41-летний мужчина. Также повреждены автомобили, находившиеся рядом с местом удара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Россияне нанесли удар по Запорожью: ранены трое гражданских лиц

Иван Федоров отметил, что в результате вражеской атаки ранения получили две 17-летние девушки и 41-летний мужчина.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что российский беспилотник попал в нежилое здание. В результате удара также были повреждены находившиеся рядом автомобили, а всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

"Российский беспилотник нанёс удар по нежилому зданию. Повреждены стоявшие рядом автомобили. Ранения получили девушки 17 лет и 41-летний мужчина. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал Федоров.

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Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной атаки российских беспилотников на Запорожье 25 августа 2026 года был повреждён многоквартирный дом. В одной из квартир и нежилых зданиях возникли пожары, также загорелись автомобили. Впоследствии российские войска нанесли по городу удар управляемой авиабомбой, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека.

Новини.LIVE также сообщали, что 21 августа 2026 года российские войска в течение суток нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. В результате атак ранения получили четверо человек, среди них 19-летний парень в Запорожье, которого госпитализировали. Также зафиксировано 70 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.