Атака РФ на Запоріжжя: Федоров повідомив про трьох поранених

Рятувальники надають допомогу людям після російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

У середу, 26 серпня, російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі в Запоріжжі, внаслідок чого поранень дістали троє людей. Серед постраждалих — дві неповнолітні дівчини та 41-річний чоловік. Також пошкоджені автомобілі, які перебували поруч із місцем удару.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни вдарили по Запоріжжю: поранено троє цивільних

Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожої атаки поранень дістали дві 17-річні дівчини та 41-річний чоловік.

Очільник Запорізької ОВА уточнив, що російський безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Унаслідок удару також були пошкоджені автомобілі, що перебували поруч, а всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

"Російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Пошкоджені автівки поруч. Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Їм надана уся необхідна медична допомога", — написав Федоров.

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Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Запоріжжя 25 серпня 2026 року пошкоджено багатоквартирний будинок. В одній із квартир та нежитлових будівлях виникли пожежі, також загорілися автомобілі. Згодом російські війська завдали по місту удару керованою авіабомбою, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули двоє людей.

Новини.LIVE також писали, що 21 серпня 2026 року російські війська протягом доби завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Унаслідок атак поранень дістали четверо людей, серед них 19-річний хлопець у Запоріжжі, якого госпіталізували. Також зафіксовано 70 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.