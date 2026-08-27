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Главная Новости дня В Запорожье в больнице создали подземный хирургический блок

В Запорожье в больнице создали подземный хирургический блок

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 02:30
В Запорожье построили подземный хирургический блок
Заместитель медицинского директора Алексей Рясный. Фото: Новини.LIVE, Ксения Клещенко

Прифронтовый город Запорожье адаптируется к новым вызовам войны, и его больницы — вместе с ним. В частности, в одном из медицинских учреждений города был создан подземный хирургический блок, который позволит проводить операции даже во время российских обстрелов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко.

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Что известно о созданных подземных операционных в Запорожье

В одном из больниц в подземном помещении были оборудованы два операционных стола и палата интенсивной терапии на четыре койки. Там есть резервное электроснабжение, собственное снабжение кислородом, препараты крови, дефибрилляторы и оборудование для проведения наркоза.

Во время воздушной тревоги медики могут продолжить под землей операцию, начатую на верхних этажах, или сразу проводить там неотложные вмешательства.

По словам заместителя медицинского директора Алексея Рясного, в больнице находятся около 50–70 пострадавших от обстрелов. Часть из них уже прооперировали в подземном блоке. В то же время дефицит персонала в учреждении достигает примерно 25%.

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"Если объявляется воздушная тревога и операции, которые проходят на этажах выше, — мы можем продолжить их здесь или, в случае какой-либо чрезвычайной ситуации, мы можем начинать оперативное вмешательство прямо здесь, в операционной. С началом полномасштабной войны нагрузка на больницы резко возросла", — отметил Алексей Рясный.

И.о. мэра Запорожья Регина Харченко сообщила, что у больницы есть около 2 тонн топлива. Коммунальные предприятия, в первую очередь медучреждения, готовятся к работе в чрезвычайных условиях в течение двух-трёх суток.

Как сообщали Новини.LIVE, в среду, 26 августа, городской совет Запорожья принял ряд важных решений. В частности, власти выделили средства на критически важную инфраструктуру и восстановление жилищного сектора.

Также мы писали, что в ночь на 25 августа россияне атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки была повреждена высотка, а в нежилых зданиях произошли пожары.

больницы Запорожье операция врачи война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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