У Запоріжжі Росія вбила трьох цивільних під час масштабної атаки

Наслідки російського удару по Запоріжжю.

Протягом останньої доби російська армія здійснила масований терор Запорізької області, забравши життя трьох людей та залишивши після себе масштабні руйнування у 39 населених пунктах. Кількість постраждалих від ворожих атак на Запоріжжя, а також Запорізький та Пологівський райони зросла до 13 поранених.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала 39 населених пунктів в Запорізькій області

Росіяни здійснили атаки по 39 містах та селах, загалом здійснивши 726 ударів із різних видів озброєння. Внаслідок терору пошкоджено 121 об'єкт, серед яких приватні будинки, автівки та елементи критичної інфраструктури.

Наслідки російських атак по Запорізькій області.

Найчастіше росіяни використовували безпілотники. Було застосовано 454 дрони, переважно моделі FPV.

Під ударами БпЛА опинилися Запоріжжя, Степногірськ, Гуляйполе, Кушугум, Новомиколаївка, Комишуваха, а також села Новоолександрівка, Лукашеве, Біленьке, Григорівське, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівка, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівка, Добропілля, Прилуки, Староукраїнка, Оленокостянтинівка та Преображенка.

Читайте також:

Руйнування в цивільному приміщенні через російський обстріл.

Крім того, було 15 авіаударів, спрямованих на обласний центр, Комишуваху, Таврійське, Зарічне, Юрківку, Гуляйпільське, Копані, Рівне, Воздвижівку, Василівське та Верхню Терсу. Крім авіабомб, загарбники використали реактивні системи залпового вогню для чотирьох обстрілів Павлівки, Залізничного та Оленокостянтинівки.

Артилерійський вогонь ворог відкривав 253 рази. Під снарядами опинилися житлові квартали Степногірська, Гуляйполя, Приморського, Степового, Лук'янівського, Павлівки, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Добропілля, Прилук, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Оленокостянтинівки. Місцева влада зафіксувала понад сотню офіційних звернень щодо майнових збитків від мирного населення.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за попередню добу росіяни здійснили понад 600 атак. Внаслідок обстрілів загинула жінка та чоловік, є масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Вчора, 16 квітня, російські війська вдарили по місту різними видами зброї. Серед поранених у Запоріжжі була дитина.