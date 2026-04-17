В Запорожье Россия убила трех гражданских во время масштабной атаки

Последствия российского удара по Запорожью.

В течение последних суток российская армия осуществила массированный террор Запорожской области, унеся жизни трех человек и оставив после себя масштабные разрушения в 39 населенных пунктах. Количество пострадавших от вражеских атак на Запорожье, а также Запорожский и Пологовский районы возросло до 13 раненых.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Россияне совершили атаки по 39 городам и селам, в общем осуществив 726ударов из различных видов вооружения. В результате террора поврежден 121 объект, среди которых частные дома, автомобили и элементы критической инфраструктуры.

Последствия российских атак по Запорожской области.

Чаще всего россияне использовали беспилотники. Было применено 454 дрона, преимущественно модели FPV.

Под ударами БпЛА оказались Запорожье, Степногорск, Гуляйполе, Кушугум, Новониколаевка, Камышеваха, а также села Новоалександровка, Лукашево, Беленькое, Григорьевское, Приморское, Степное, Лук'Яновское, Павловка, Железнодорожное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровка, Доброполье, Прилуки, Староукраинка, Еленоконстантиновка и Преображенка.

Разрушения в гражданском помещении из-за российского обстрела.

Кроме того, было 15 авиаударов, направленных на областной центр, Камышеваху, Таврическое, Заречное, Юрковку, Гуляйпольское, Копани, Ровно, Воздвижевку, Васильевское и Верхнюю Терсу. Кроме авиабомб, захватчики использовали реактивные системы залпового огня для четырех обстрелов Павловки, Железнодорожного и Оленоконстантиновки.

Артиллерийский огонь враг открывал 253 раза. Под снарядами оказались жилые кварталы Степногорска, Гуляйполя, Приморского, Степного, Лукьяновского, Павловки, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья, Прилук, Горького, Гуляйпольского, Староукраинки и Еленоконстантиновки. Местные власти зафиксировали более сотни официальных обращений относительно имущественного ущерба от мирного населения.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, за предыдущие сутки россияне совершили более 600 атак. В результате обстрелов погибла женщина и мужчина, есть масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Вчера, 16 апреля, российские войска ударили по городу различными видами оружия. Среди раненых в Запорожье был ребенок.