Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі поступово повертають світло після атаки РФ

У Запоріжжі поступово повертають світло після атаки РФ

Ua ru
15 листопада 2026 18:54
У Запоріжжі відновлюють електропостачання після атаки РФ ДТЕК
Енергетики. Фото: ДТЕК

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що світло поступово повертається в оселі містян після російської атаки. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати.

Про це Михайло Семікін повідомив у соцмережах у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Відновлення світла в Запоріжжі

Семікін зазначив, що електропостачання частково повернули у трьох районах містах

  • Заводському;
  • Шевченківському;
  • Дніпровському.

"Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло всім людям", — додав він.

null
Допис Семікіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли частина жителів Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електроенергії. 

Читайте також:

Крім того, росіяни атакували Чернігівську область та вбили двох людей. Йдеться про чоловіків віком 42 і 45 років. Зокрема, противник бив по енергетиці. 

Запоріжжя Запорізька область обстріли енергетика відключення світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації