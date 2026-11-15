У Запоріжжі поступово повертають світло після атаки РФ
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що світло поступово повертається в оселі містян після російської атаки. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати.
Про це Михайло Семікін повідомив у соцмережах у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.
Відновлення світла в Запоріжжі
Семікін зазначив, що електропостачання частково повернули у трьох районах містах:
- Заводському;
- Шевченківському;
- Дніпровському.
"Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло всім людям", — додав він.
Як писали Новини.LIVE, російські окупанти вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли частина жителів Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електроенергії.
Крім того, росіяни атакували Чернігівську область та вбили двох людей. Йдеться про чоловіків віком 42 і 45 років. Зокрема, противник бив по енергетиці.