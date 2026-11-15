Енергетики. Фото: ДТЕК

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив, що світло поступово повертається в оселі містян після російської атаки. Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати.

Про це Михайло Семікін повідомив у соцмережах у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.

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Відновлення світла в Запоріжжі

Семікін зазначив, що електропостачання частково повернули у трьох районах містах:

Заводському;

Шевченківському;

Дніпровському.

"Енергетики та всі відповідальні служби продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути світло всім людям", — додав він.

Допис Семікіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти вкотре завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли частина жителів Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без електроенергії.

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