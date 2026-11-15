В Запорожье постепенно восстанавливают свет после атаки РФ
Глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что после российской атаки свет постепенно возвращается в дома горожан. Энергетики и все ответственные службы продолжают работать.
Об этом Михаил Семикин сообщил в соцсетях в воскресенье, 15 ноября, передает Новини.LIVE.
Восстановление электроснабжения в Запорожье
Семикин отметил, что электроснабжение частично восстановлено в трех районах города:
- Заводском;
- Шевченковском;
- Днепровском.
"Энергетики и все ответственные службы продолжают работать, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех жителей", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за обстрелов часть жителей Запорожской и Днепропетровской областей осталась без электроэнергии.
Кроме того, россияне атаковали Черниговскую область и убили двух человек. Речь идет о мужчинах в возрасте 42 и 45 лет. В частности, противник наносил удары по энергетическим объектам.