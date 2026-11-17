У Запоріжжі після ранкового удару балістикою пошкоджені будинки
Після ранкового російського удару балістичними ракетами в Запоріжжі пошкоджені житлові будинки. Ударна хвиля вибила вікна, понівечила дахи та паркани. Для деяких мешканців це вже п'ятий або шостий випадок, коли їхні оселі зазнають руйнувань через російські атаки.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця подій.
Які руйнування зафіксували в Запоріжжі
Унаслідок атаки в житлових будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. Деякі оселі руйнуються вже не вперше, а частина мешканців узагалі залишила свої домівки.
Місцева жителька Наталія розповіла, що її будинок постраждав від російської атаки вже вшосте. За її словами, цього разу вибило вікна, пошкодило дах і паркан, а всередині оселі також є значні руйнування.
"Це вже шостий раз. Понівечені вікна розбиті, дах пошкоджений. Паркан весь був знищений. Що було всередині — це теж жах. Двері внизу повилітали, стіна тріснула. Ось таке у нас сьогодні було утро", — поділилася жінка.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 листопада російський безпілотник атакував автостоянку у Вінниці. Унаслідок удару загинула 51-річна водійка, а її 23-річну пасажирку госпіталізували. Також пошкоджень зазнала вантажівка.
Також Новини.LIVE писали, що пізно ввечері 16 листопада російські війська атакували Запоріжжя. FPV-дрон влучив в автомобіль у Космічному районі — водій загинув. Також під завалами промислового об'єкта опинилася 51-річна жінка, яку врятували та доправили до лікарні.