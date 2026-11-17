Пошкоджена будівля внаслідок атаки Росії. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Після ранкового російського удару балістичними ракетами в Запоріжжі пошкоджені житлові будинки. Ударна хвиля вибила вікна, понівечила дахи та паркани. Для деяких мешканців це вже п'ятий або шостий випадок, коли їхні оселі зазнають руйнувань через російські атаки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця подій.

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Які руйнування зафіксували в Запоріжжі

Унаслідок атаки в житлових будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани. Деякі оселі руйнуються вже не вперше, а частина мешканців узагалі залишила свої домівки.

Руйнування в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Пошкоджений будинок внаслідок російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Місцева жителька Наталія розповіла, що її будинок постраждав від російської атаки вже вшосте. За її словами, цього разу вибило вікна, пошкодило дах і паркан, а всередині оселі також є значні руйнування.

Вибиті вікна внаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Пошкоджений дах у будинку. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

"Це вже шостий раз. Понівечені вікна розбиті, дах пошкоджений. Паркан весь був знищений. Що було всередині — це теж жах. Двері внизу повилітали, стіна тріснула. Ось таке у нас сьогодні було утро", — поділилася жінка.

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