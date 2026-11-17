Здание, повреждённое в результате нападения России. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

После утреннего российского удара баллистическими ракетами в Запорожье повреждены жилые дома. Ударная волна выбила окна, повредила крыши и заборы. Для некоторых жителей это уже пятый или шестой случай, когда их дома подвергаются разрушениям из-за российских атак.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ксения Клещенко с места событий.

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Какие разрушения зафиксировали в Запорожье

В результате атаки в жилых домах выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Некоторые дома разрушаются уже не впервые, а часть жителей вообще покинула свои дома.

Разрушения в Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Поврежденный дом в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Местная жительница Наталья рассказала, что её дом пострадал от российской атаки уже в шестой раз. По её словам, на этот раз выбило окна, повредило крышу и забор, а внутри дома также имеются значительные разрушения.

Выбитые окна в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Поврежденная крыша дома. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

"Это уже шестой раз. Окна разбиты, крыша повреждена. Забор был полностью уничтожен. То, что было внутри, — это тоже ужас. Двери внизу вылетели, стена треснула. Вот такое у нас сегодня было утро", — поделилась женщина.

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