У Запоріжжі на поліцейських напали з сокирою: відео

Напад на поліцейських у Запоріжжі. Фото: кадр з відео

У Запоріжжі під час затримання водія на поліцейських напали із сокирою. Чоловік агресивно себе поводив, кидав у правоохоронців камінням та застосував сльозогінний балончик. Нападника вже затримали.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Патрульній поліції Запорізької області.

Напад на поліцейських в Запоріжжі 24 квітня

Відомо, що патрульні зупинили автівту Nissan Leaf, який мав ознаки причетності до ДТП. Під час спілкування водій раптово поїхав із місця зупинки. Після цього правоохоронці встановили адресу, де живе водій та знайшли там його автомобіль.

Однак, коли чоловік побачив службовий транспорт поліції, почав рух заднім ходом, з'їхав у канаву, а після цього намагався втекти. Його затримали із застосуванням фізичної сили та кайданок.

"Під час затримання до поліцейських підбіг невідомий чоловік з сокирою. Чоловік поводився агресивно, погрожував патрульним, кидав каміння, а також застосував сльозогінний балончик. Згодом його також затримали. Медики оглянули чоловіків та ушпиталили їх. Медична допомога знадобилася і одному з поліцейських", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що на водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР. Також встановили, що він перебуває у СЗЧ, тож його передали службі ВСП. Вожночас другого чоловіка затримал. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

