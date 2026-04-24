В Запорожье на полицейских напали с топором: видео

Нападение на полицейских в Запорожье. Фото: кадр из видео

В Запорожье во время задержания водителя на полицейских напали с топором. Мужчина агрессивно себя вел, бросал в правоохранителей камнями и применил слезоточивый баллончик. Нападавшего уже задержали.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Патрульной полиции Запорожской области.

Нападение на полицейских в Запорожье 24 апреля

Известно, что патрульные остановили автомобиль Nissan Leaf, который имел признаки причастности к ДТП. Во время общения водитель внезапно уехал с места остановки. После этого правоохранители установили адрес, где живет водитель и нашли там его автомобиль.

Однако, когда мужчина увидел служебный транспорт полиции, начал движение задним ходом, съехал в канаву, а после этого пытался убежать. Его задержали с применением физической силы и наручников.

"Во время задержания к полицейским подбежал неизвестный мужчина с топором. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал патрульным, бросал камни, а также применил слезоточивый баллончик. Впоследствии его также задержали. Медики осмотрели мужчин и госпитализировали их. Медицинская помощь понадобилась и одному из полицейских", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на водителя составили административные материалы за нарушение ПДД. Также установили, что он находится в СОЧ, поэтому его передали службе ВСП. В то же время второго мужчину задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

