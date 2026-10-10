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Головна Новини дня У Запоріжжі кількість загиблих зросла до семи: серед них діти

У Запоріжжі кількість загиблих зросла до семи: серед них діти

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10 жовтня 2026 09:32
У Запоріжжі кількість загиблих зросла до семи: серед них троє дітей
Медики. Фото: Рада Оборони Запорізької області

Унаслідок ранкової атаки російських військ на Запоріжжя в суботу, 10 жовтня, загинуло семеро людей, серед них троє дітей. Ще 11 людей дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами.

Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров та Запорізька ОВА, передає Новини.LIVE.

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У Запоріжжі підтвердили загибель п’яти людей

Співголова Ради оборони області Іван Федоров повідомив, що, на жаль, кількість загиблих унаслідок російського смертоносного удару по Запоріжжю зросла до семи. Серед жертв — троє дітей. 

У Запоріжжя кількість загиблих зросла до семи: серед них діти - фото 1
Допис Запорізької ОВА. Скриншот: Telegram

"Сьогодні, о 04:48 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по обласному центру", — написав Іван Федоров.

Наразі на місцях влучань триває пошуково-рятувальна операція, фахівці продовжують обстежувати території та встановлювати масштаби руйнувань. Інформація може оновлюватись.

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Карета швидкої допомоги. Фото: Рада Оборони Запорізької області
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Працівники рятувальної служби виносять тіло. Фото: Рада Оборони Запорізької області

Серед 11 поранених — двоє дітей

Унаслідок атаки постраждали 11 людей, серед яких 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Обоє дітей перебувають у стані середньої тяжкості.

"Загалом двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє мають легкі поранення, ще семеро - у стані середньої тяжкості. Чотирьох людей госпіталізовано, п’ятеро отримують амбулаторну допомогу, ще двоє проходять обстеження", — зазначив співголова Ради оборони області.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу РФ пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків у Шевченківському та Вознесенівському районах Запоріжжя. Ідеться про 23 багатоповерхівки та три приватні будинки. Значних пошкоджень зазнали три житлові будинки. Також руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення.

У Запоріжжя кількість загиблих зросла до семи: серед них діти - фото 2
Допис співголови Ради оборони області. Скриншот: Telegram 

Ми писали, що вранці 10 жовтня, в суботу, російські війська атакували Запоріжжя. Спершу повідомлялося про влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, а згодом стало відомо, що удари зафіксували одразу в кількох локаціях міста.

Новини.LIVE інформували, що РФ систематично атакує Запоріжжя. Відомо, що 9 жовтня, у п'ятницю, російські війська завдали удару поблизу багатоповерхового будинку. Повідомляється, що  жертвою атаки став 50-річний чоловік.

Запоріжжя обстріли атака авіабомба Запорізька ОВА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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