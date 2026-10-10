У Запоріжжі кількість загиблих зросла до семи: серед них троє дітей

Медики. Фото: Рада Оборони Запорізької області

Унаслідок ранкової атаки російських військ на Запоріжжя в суботу, 10 жовтня, загинуло семеро людей, серед них троє дітей. Ще 11 людей дістали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами.

Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров та Запорізька ОВА, передає Новини.LIVE.

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У Запоріжжі підтвердили загибель п’яти людей

Співголова Ради оборони області Іван Федоров повідомив, що, на жаль, кількість загиблих унаслідок російського смертоносного удару по Запоріжжю зросла до семи. Серед жертв — троє дітей.

Допис Запорізької ОВА. Скриншот: Telegram

"Сьогодні, о 04:48 ворог завдав ударів керованими авіабомбами по обласному центру", — написав Іван Федоров.

Наразі на місцях влучань триває пошуково-рятувальна операція, фахівці продовжують обстежувати території та встановлювати масштаби руйнувань. Інформація може оновлюватись.

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Серед 11 поранених — двоє дітей

Унаслідок атаки постраждали 11 людей, серед яких 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Обоє дітей перебувають у стані середньої тяжкості.

"Загалом двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, двоє мають легкі поранення, ще семеро - у стані середньої тяжкості. Чотирьох людей госпіталізовано, п’ятеро отримують амбулаторну допомогу, ще двоє проходять обстеження", — зазначив співголова Ради оборони області.

Він повідомив, що внаслідок обстрілу РФ пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків у Шевченківському та Вознесенівському районах Запоріжжя. Ідеться про 23 багатоповерхівки та три приватні будинки. Значних пошкоджень зазнали три житлові будинки. Також руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення.

Допис співголови Ради оборони області. Скриншот: Telegram

Ми писали, що вранці 10 жовтня, в суботу, російські війська атакували Запоріжжя. Спершу повідомлялося про влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, а згодом стало відомо, що удари зафіксували одразу в кількох локаціях міста.

Новини.LIVE інформували, що РФ систематично атакує Запоріжжя. Відомо, що 9 жовтня, у п'ятницю, російські війська завдали удару поблизу багатоповерхового будинку. Повідомляється, що жертвою атаки став 50-річний чоловік.