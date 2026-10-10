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Главная Новости дня В Запорожье число погибших возросло до семи: среди них есть дети

В Запорожье число погибших возросло до семи: среди них есть дети

Ua ru
10 октября 2026 09:32
В Запорожье число погибших возросло до семи: среди них трое детей
Медики. Фото: Совет обороны Запорожской области

В результате утреннего нападения российских войск на Запорожье в субботу, 10 октября, погибли семь человек, в том числе трое детей. Еще 11 человек получили ранения в результате удара управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров и Запорожская ОВА, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье подтвердили гибель пяти человек

Сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров сообщил, что, к сожалению, число погибших в результате смертоносного удара российских войск по Запорожью возросло до семи. Среди жертв — трое детей.

У Запоріжжя кількість загиблих зросла до семи: серед них діти - фото 1
Сообщение Запорожской ОВА. Скриншот: Telegram

"Сегодня, в 04:48, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по областному центру", — написал Иван Федоров.

В настоящее время на местах попаданий продолжается поисково-спасательная операция, специалисты продолжают обследовать территории и устанавливать масштабы разрушений. Информация может обновляться.

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Машина скорой помощи. Фото: Совет обороны Запорожской области
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Сотрудники спасательной службы выносят тело. Фото: Совет обороны Запорожской области

Среди 11 раненых — двое детей

В результате атаки пострадали 11 человек, среди которых 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оба ребенка находятся в состоянии средней тяжести.

"В целом двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, двое получили лёгкие ранения, ещё семеро — в состоянии средней тяжести. Четверо госпитализированы, пятеро получают амбулаторную помощь, ещё двое проходят обследование", — отметил сопредседатель Совета обороны области.

Он сообщил, что в результате обстрела со стороны РФ повреждены как минимум 26 жилых домов в Шевченковском и Вознесеновском районах Запорожья. Речь идет о 23 многоэтажках и трех частных домах. Значительные повреждения получили три жилых дома. Также разрушениям подверглись нежилые здания и помещения.

У Запоріжжя кількість загиблих зросла до семи: серед них діти - фото 2
Сообщение сопредседателя Совета обороны области. Скриншот: Telegram

Мы писали, что утром 10 октября, в субботу, российские войска атаковали Запорожье. Сначала сообщалось о попадании в пятиэтажный жилой дом, а позже стало известно, что удары зафиксировали сразу в нескольких точках города.

Новини.LIVE сообщали, что РФ систематически атакует Запорожье. Известно, что 9 октября, в пятницу, российские войска нанесли удар вблизи многоэтажного дома. Сообщается, что жертвой атаки стал 50-летний мужчина.

Запорожье обстрелы атака авиабомба Запорожская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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