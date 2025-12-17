Відео
Головна Новини дня У Запоріжжі кількість постраждалих зростає — поранено 5 дітей

У Запоріжжі кількість постраждалих зростає — поранено 5 дітей

Дата публікації: 17 грудня 2025 18:43
Атака РФ на Запоріжжя — серед постраждалих є діти
Рятувальники рятують людей у Запоріжжі після атаки РФ. Фото: ДСНС

У середу, 17 грудня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує стрімко зростати — вже відомо про 30 поранених, серед них 5 дітей.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.

Атака РФ на Запоріжжя
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 17 грудня. Фото: ДСНС

Атака РФ на Запоріжжя 17 грудня — що відомо про наслідки

Сьогодні, 17 грудня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. Виникла пожежа. Також поранено цивільних.

За останніми даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 30 людей, з них 5 дітей.

Атака РФ на Запоріжжя 17 грудня
Поліціянти та рятувальники допомагають людям після атаки РФ. Фото: ДСНС

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи.

Раніше ми інформували, що кількість постраждали після атаки РФ на Запоріжжя постійно зростає.

Також ми повідомляли, що сьогодні російські окупанти завдали удару по житловому будинку у Запоріжжі.

Запоріжжя обстріли війна в Україні атака постраждалі ДСНС
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
