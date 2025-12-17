Атака РФ на Запоріжжя — серед постраждалих є діти

Рятувальники рятують людей у Запоріжжі після атаки РФ. Фото: ДСНС

У середу, 17 грудня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує стрімко зростати — вже відомо про 30 поранених, серед них 5 дітей.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя 17 грудня. Фото: ДСНС

Атака РФ на Запоріжжя 17 грудня — що відомо про наслідки

Сьогодні, 17 грудня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. Виникла пожежа. Також поранено цивільних.

За останніми даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 30 людей, з них 5 дітей.

Поліціянти та рятувальники допомагають людям після атаки РФ. Фото: ДСНС

Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи.

