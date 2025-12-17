Атака РФ на Запорожье — среди пострадавших есть дети

Спасатели спасают людей в Запорожье после атаки РФ. Фото: ГСЧС

В среду, 17 декабря, российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает стремительно расти — уже известно о 30 раненых, среди них 5 детей.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье 17 декабря. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Запорожье 17 декабря — что известно о последствиях

Сегодня, 17 декабря, российские оккупанты обстреляли Запорожье.

В результате вражеских ударов повреждена многоэтажка, жилой дом и учебное заведение. Возник пожар. Также ранены гражданские.

По последним данным ГСЧС, количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 30 человек, из них 5 детей.

Полицейские и спасатели помогают людям после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных лица.

