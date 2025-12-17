Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье количество пострадавших растет — ранены 5 детей

В Запорожье количество пострадавших растет — ранены 5 детей

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:43
Атака РФ на Запорожье — среди пострадавших есть дети
Спасатели спасают людей в Запорожье после атаки РФ. Фото: ГСЧС

В среду, 17 декабря, российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает стремительно расти — уже известно о 30 раненых, среди них 5 детей.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье 17 декабря. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Запорожье 17 декабря — что известно о последствиях

Сегодня, 17 декабря, российские оккупанты обстреляли Запорожье.

В результате вражеских ударов повреждена многоэтажка, жилой дом и учебное заведение. Возник пожар. Также ранены гражданские.

По последним данным ГСЧС, количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 30 человек, из них 5 детей.

Атака РФ на Запоріжжя 17 грудня
Полицейские и спасатели помогают людям после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных лица.

Ранее мы информировали, что количество пострадавших после атаки РФ на Запорожье постоянно растет.

Также мы сообщали, что сегодня российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье.

Запорожье обстрелы война в Украине атака пострадавшие ГСНС
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации