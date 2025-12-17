Атака РФ на Запорожье — среди пострадавших есть дети

В Запорожье количество пострадавших растет — ранены 5 детей
В среду, 17 декабря, российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает стремительно расти — уже известно о 30 раненых, среди них 5 детей.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака РФ на Запорожье 17 декабря — что известно о последствиях
Сегодня, 17 декабря, российские оккупанты обстреляли Запорожье.
В результате вражеских ударов повреждена многоэтажка, жилой дом и учебное заведение. Возник пожар. Также ранены гражданские.
По последним данным ГСЧС, количество пострадавших в результате российского авиаудара по Запорожью возросло до 30 человек, из них 5 детей.
Отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных лица.
Ранее мы информировали, что количество пострадавших после атаки РФ на Запорожье постоянно растет.
Также мы сообщали, что сегодня российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье.
