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Головна Новини дня У Запоріжжі чоловік з ножем поранив трьох поліцейських під час обшуку

У Запоріжжі чоловік з ножем поранив трьох поліцейських під час обшуку

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 22:55
У Запоріжжі чоловік з ножем поранив трьох поліцейських під час обшуку
Поліцейський біля патрульного авто. Ілюстративне фото: Нацполіція України

Звичайний обшук у Заводському районі Запоріжжя 11 червня закінчився кривавою різаниною та стріляниною. Місцевий житель раптово накинувся на правоохоронців, які прийшли до нього додому через розслідування криминального провадження. Чоловік важко поранив кількох працівників поліції, тому його довелося застрелити на місці з табельної зброї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Напад на поліцейських

Все відбулося вдень за місцем проживання зловмисника.

"Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових пораненнь трьом поліцейським", — повідомили у відомстві. 

У Запоріжжі чоловік з ножем поранив трьох поліцейських під час обшуку - фото 1
Чоловік напав на правооорнців із ножем. Фото: Нацполіція

Один із поранених працівників поліції вистрілив у нападника з пістолета, щоб врятувати себе та колег. Чоловік помер на місці ще до того, як приїхала швидка допомога.

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Поліцейські застрелили нападника. Фото: Нацполіція

Трьох поранених правоохоронців із різаними ранами терміново відвезли до лікарні, медики надають їм усю необхідну допомогу.

У Запоріжжі чоловік з ножем поранив трьох поліцейських під час обшуку - фото 1
Лікар надає допомогу пораненому поліцейському. Фото: Нацполіція

Як писали раніше Новини.LIVE, правоохоронці нещодавно в Житомирі затримали неповнолітню дівчину, яка за завданням російських спецслужб вбила українського військового на орендованій квартирі.  

Також ми писали, що керівники управлінь поліції у трьох регіонах країни "кришували" місцеві порностудії. За свої "послуги" правоохоронці брали 20 тисяч доларів щомісяця. 

напад Запоріжжя Нацполіція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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