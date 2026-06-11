В Запорожье мужчина с ножом ранил троих полицейских во время обыска

Полицейский возле патрульной машины. Иллюстративное фото: Нацполиция Украины

Обычный обыск в Заводском районе Запорожья 11 июня закончился кровавой бойней и перестрелкой. Местный житель внезапно набросился на правоохранителей, которые пришли к нему домой в связи с расследованием уголовного дела. Мужчина тяжело ранил нескольких сотрудников полиции, поэтому его пришлось застрелить на месте из табельного оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Нападение на полицейских

Все произошло днем по месту жительства злоумышленника.

"Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским", — сообщили в ведомстве.

Мужчина напал на правоохранителей с ножом. Фото: Нацполиция

Один из раненых сотрудников полиции выстрелил в нападавшего из пистолета, чтобы спасти себя и коллег. Мужчина скончался на месте еще до того, как приехала скорая помощь.

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Трех раненых правоохранителей с резаными ранами срочно доставили в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Врач оказывает помощь раненому полицейскому. Фото: Нацполиция

Как писали ранее Новини.LIVE, правоохранители недавно в Житомире задержали несовершеннолетнюю девушку, которая по заданию российских спецслужб убила украинского военного в съемной квартире.

Также мы писали, что руководители управлений полиции в трех регионах страны "крышевали" местные порностудии. За свои "услуги" правоохранители брали 20 тысяч долларов ежемесячно.