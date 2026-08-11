У Запоріжжі через удар РФ блекаут, пожежі та пошкоджені будинки
Росіяни в ніч проти 11 серпня атакували Запоріжжя балістикою і КАБами. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий сектор, виникли проблеми зі світлом та є постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.
Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 11 серпня
Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:28 військові фіксували, що в напрямку Запоріжжя летять балістичні ракети. Ще через кілька хвилин була фіксація пусків КАБів, на тлі чого у місті було чути вибухи.
Приблизно через півгодини глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що РФ завдала по місту комбінований удар та розповів про петлі наслідки.
"Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі — такі попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю. Екстрені служби вже працюють", — йшлося у повідомленні в Telegram о 01:01.
Ще трохи пізніше він офіційно підтвердив, що по місту прилетіли саме ракети та авіабомби. Наразі відомо, що постраждали щонайменше дві людини.
Оновлено о 01:40
Федоров уточнив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 9.
"Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 02:40
"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — уточнив Федоров.
Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 10 серпня окупанти вдарили по житловим будинкам у Запоріжжі КАБами. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Також ми писали, що 5 серпня окупанти атакували у Запоріжжі дитячу лікарню. Через ворожі удари у будівлі були пошкоджені кілька медичних відділень.
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