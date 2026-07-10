У Запоріжжі 29 постраждалих та руйнування після атаки РФ: фоторепортаж

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 липня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 29 дістали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди та інші цивільні об'єкти, а рятувальники продовжують працювати на місці влучань.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця атаки у п'ятницю, 10 липня.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 10 липня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати

За словами голови Вознесенівської районної адміністрації Марії Водоп'янової, дві російські керовані авіабомби влучили майже в центрі міста. Удар припав поблизу адміністративних будівель, які внаслідок атаки зазнали часткових руйнувань.

Після обстрілу на місці розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки, за оновленою інформацією, під ними може перебувати людина.

Наслідки собтрілу Запоріжжя. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

До ліквідації наслідків атаки залучені всі екстрені та профільні служби. Небезпечну територію огородили, а мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок удару, надають необхідну допомогу та консультації.

Унаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки. Також частково зруйновано будівлю служби у справах дітей.

Руйнування внаслідок ворожого удару. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Крім того, пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, розташовані поблизу місця влучання, зокрема кав'ярня, салони краси, агенція нерухомості та гуманітарний центр Кирилівки.

Пошкоджена будівля вналсідок атаки РФ. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

За останніми даними, загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до 29 осіб. На місці удару продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби, а інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Новини.LIVE інформували, що 10 липня 2026 року російські війська завдали авіаудару по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені. Через удар у місті сталися руйнування та пожежі.

Новини.LIVE також писали, що упродовж 9 липня рятувальники ліквідували сім пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та області. За даними ДСНС, через ворожі атаки поранення дістали дев'ятеро людей, а вогонь охопив складські приміщення, житловий будинок і відкриті території.