Яку військову дисципліну вивчають студенти

У закладах освіти з’явиться нова військова дисципліна — деталі
Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13347 щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву. За проголосували 246 депутатів.
Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 16 грудня.
Базову загальновійськову підготовку скасують
Документ скасовує початкову та базову загальновійськові підготовки як складові підготовки громадян України до військової служби та запроваджує вивчення дисципліни "Основи національного спротиву".
"Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування в громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних умінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", — йдеться в супровідних документах.
Нагадаємо, Рада сьогодні надала доступ рекрутинговим центрам до реєстру військовозобов’язаних.
Також нардепи мають намір закріпити хвилину мовчання на законодавчому рівні.
Читайте Новини.LIVE!