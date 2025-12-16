Яку військову дисципліну вивчають студенти

Військова підготовка студентів. Фото: ГО "Смарт освіта"

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13347 щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву. За проголосували 246 депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у вівторок, 16 грудня.

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Базову загальновійськову підготовку скасують

Документ скасовує початкову та базову загальновійськові підготовки як складові підготовки громадян України до військової служби та запроваджує вивчення дисципліни "Основи національного спротиву".

"Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства у сфері національного спротиву, формування в громадян України національно-патріотичної та оборонної свідомості, стійкої мотивації, набуття знань та практичних умінь і навичок, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", — йдеться в супровідних документах.

Нагадаємо, Рада сьогодні надала доступ рекрутинговим центрам до реєстру військовозобов’язаних.

Також нардепи мають намір закріпити хвилину мовчання на законодавчому рівні.