Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В учебных заведениях появится новая военная дисциплина — детали

В учебных заведениях появится новая военная дисциплина — детали

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:11
Какую военную дисциплину изучают студенты
Военная подготовка студентов. Фото: ОО "Смарт образование"

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13347 относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению. За проголосовали 246 депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 16 декабря.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Базовую общевойсковую подготовку отменят

Документ отменяет начальную и базовую общевойсковые подготовки как составляющие подготовки граждан Украины к военной службе и вводит изучение дисциплины "Основы национального сопротивления".

"Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления, формирования у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретения знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в сопроводительных документах.

Напомним, Рада сегодня предоставила доступ рекрутинговым центрам к реестру военнообязанных.

Также нардепы намерены закрепить минуту молчания на законодательном уровне.

Верховная Рада студенты война в Украине военнообязанные парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации