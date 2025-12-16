Какую военную дисциплину изучают студенты

В учебных заведениях появится новая военная дисциплина — детали
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13347 относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению. За проголосовали 246 депутатов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 16 декабря.
Базовую общевойсковую подготовку отменят
Документ отменяет начальную и базовую общевойсковые подготовки как составляющие подготовки граждан Украины к военной службе и вводит изучение дисциплины "Основы национального сопротивления".
"Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления, формирования у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретения знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в сопроводительных документах.
Напомним, Рада сегодня предоставила доступ рекрутинговым центрам к реестру военнообязанных.
Также нардепы намерены закрепить минуту молчания на законодательном уровне.
