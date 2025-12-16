Какую военную дисциплину изучают студенты

Военная подготовка студентов. Фото: ОО "Смарт образование"

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13347 относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению. За проголосовали 246 депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 16 декабря.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Базовую общевойсковую подготовку отменят

Документ отменяет начальную и базовую общевойсковые подготовки как составляющие подготовки граждан Украины к военной службе и вводит изучение дисциплины "Основы национального сопротивления".

"Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления, формирования у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретения знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", — говорится в сопроводительных документах.

