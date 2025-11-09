Ціни на електроенергію — чи підвищать тарифи

Платіжка за світло. Фото: Новини.LIVE

Російські війська регулярно атакують енергетичні об'єкти України. Наразі уряд не піде на підвищення ціни на світло.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" про тарифи для населення Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Чи будуть підвищувати ціни на електроенергію

Нагорняк розповів, що зараз в Україні фіксовані тарифи на електроенергію. Їх забезпечує держава за рахунок двох державних енергокомпаній — "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

Депутат вважає, що зараз уряд політично не піде на підвищення цін і збереже тарифи ще на певний період. Він пояснив, що тарифи на газ, теплопостачання та водопідігрів були законодавчо захищені у 2022 році, тоді ввели мораторій на підвищення до кінця воєнного стану та ще на шість місяців після його завершення.

"Ціна на електричну енергію, на холодну воду та водовідведення законом не захищена, вона встановлюється урядом постановою. Скоріш за все, уряд не піде на підвищення, бо я його назвав би "уряд щедрості", — підкреслив Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше Олег Попенко заявив, що підвищення тарифів є злочином проти українців. За його словами, з 2026 року в Україні планують щороку підвищувати тарифи на 20%.

Водночас у Верховній Раді відповіли, чи будуть блекаути цієї зими. Депутат каже, що зараз Україна сильніша, ніж у 2022 році.