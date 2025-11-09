Цены на электроэнергию — повысят ли тарифы

Во ВРУ ответили, повысит ли правительство цены на свет
Российские войска регулярно атакуют энергетические объекты Украины. Сейчас правительство не пойдет на повышение цены на свет.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" о тарифах для населения Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.
Будут ли повышать цены на электроэнергию
Нагорняк рассказал, что сейчас в Украине фиксированные тарифы на электроэнергию. Их обеспечивает государство за счет двух государственных энергокомпаний — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".
Депутат считает, что сейчас правительство политически не пойдет на повышение цен и сохранит тарифы еще на определенный период. Он пояснил, что тарифы на газ, теплоснабжение и водоподогрев были законодательно защищены в 2022 году, тогда ввели мораторий на повышение до конца военного положения и еще на шесть месяцев после его завершения.
"Цена на электрическую энергию, на холодную воду и водоотвод законом не защищена, она устанавливается правительством постановлением. Скорее всего, правительство не пойдет на повышение, потому что я его назвал бы "правительство щедрости", — подчеркнул Сергей Нагорняк.
Напомним, ранее Олег Попенко заявил, что повышение тарифов является преступлением против украинцев. По его словам, с 2026 года в Украине планируют ежегодно повышать тарифы на 20%.
В то же время в Верховной Раде ответили, будут ли блэкауты этой зимой. Депутат говорит, что сейчас Украина сильнее, чем в 2022 году.
Читайте Новини.LIVE!