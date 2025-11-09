Цены на электроэнергию — повысят ли тарифы

Платежка за свет. Фото: Новини.LIVE

Российские войска регулярно атакуют энергетические объекты Украины. Сейчас правительство не пойдет на повышение цены на свет.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" о тарифах для населения Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Будут ли повышать цены на электроэнергию

Нагорняк рассказал, что сейчас в Украине фиксированные тарифы на электроэнергию. Их обеспечивает государство за счет двух государственных энергокомпаний — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Депутат считает, что сейчас правительство политически не пойдет на повышение цен и сохранит тарифы еще на определенный период. Он пояснил, что тарифы на газ, теплоснабжение и водоподогрев были законодательно защищены в 2022 году, тогда ввели мораторий на повышение до конца военного положения и еще на шесть месяцев после его завершения.

"Цена на электрическую энергию, на холодную воду и водоотвод законом не защищена, она устанавливается правительством постановлением. Скорее всего, правительство не пойдет на повышение, потому что я его назвал бы "правительство щедрости", — подчеркнул Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее Олег Попенко заявил, что повышение тарифов является преступлением против украинцев. По его словам, с 2026 года в Украине планируют ежегодно повышать тарифы на 20%.

В то же время в Верховной Раде ответили, будут ли блэкауты этой зимой. Депутат говорит, что сейчас Украина сильнее, чем в 2022 году.