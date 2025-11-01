Новий Кодекс ветеранської політики — як діятиме

Підтримка ветеранів. Ілюстративне фото: DepositPhotos

В Україні діятиме новий Кодекс ветеранської політики. Для цього застосовуватимуть досвід партнерів, але й враховуватимуть і наш особливий контекст.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Новий Кодекс ветеранської політики в Україні

Калмикова розповіла, що новий документ необхідний для того, щоб оптимізувати ті програми, які існують для різних категорій ветеранів ще з 1993 року. За її словами, з того часу багато речей змінилися, а в Україні з'явилися нові категорії ветеранів, зокрема це ветерани ще 20-го сторіччя, постраждалі учасники Революції Гідності, іноземні ветерани і учасники російсько-української війни.

"Всі ці категорії людей потребують різного підходу. Власне тому ми розробили кодекс законів, який має різні книги для різних категорій громадян", — сказала міністерка.

Вона додала, що при його розробці використали досвід як інших країн, так і власний.

"Звичайно, у формуванні політик ми обов'язково дивимося на досвід інших країн, але при цьому і враховуємо наш особовий контекст, тому що дуже багато речей, які відбуваються в Україні, є унікальними. І в хорошому сенсі і в поганому", — наголосила Наталія Калмикова.

Нагадаємо, 1 листопада повідомили, що в Україні створять Кодекс ветеранів. Юлія Свириденко розповіла, що протягом двох тижнів проєкт направлять у Верховну Раду.

Водночас Наталія Калмикова розповіла, що держава інвестувала 2 млрд гривень в підтримку ветеранського бізнесу. Окрім того, 13 тисяч ветеранів отримали кваліфікацію.