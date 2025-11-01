Відео
У ВРУ пояснили, як діятиме новий Кодекс ветеранської політики

У ВРУ пояснили, як діятиме новий Кодекс ветеранської політики

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 23:58
Оновлено: 00:14
Новий Кодекс ветеранської політики — як діятиме
Підтримка ветеранів. Ілюстративне фото: DepositPhotos

В Україні діятиме новий Кодекс ветеранської політики. Для цього застосовуватимуть досвід партнерів, але й враховуватимуть і наш особливий контекст.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова у  коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик. 

Новий Кодекс ветеранської політики в Україні

Калмикова розповіла, що новий документ необхідний для того, щоб оптимізувати ті програми, які існують для різних категорій ветеранів ще з 1993 року. За її словами, з того часу багато речей змінилися, а в Україні з'явилися нові категорії ветеранів, зокрема це ветерани ще 20-го сторіччя, постраждалі учасники Революції Гідності, іноземні ветерани і учасники російсько-української війни. 

"Всі ці категорії людей потребують різного підходу. Власне тому ми розробили кодекс законів, який має різні книги для різних категорій громадян", — сказала міністерка. 

Вона додала, що при його розробці використали досвід як інших країн, так і власний. 

"Звичайно, у формуванні політик ми обов'язково дивимося на досвід інших країн, але при цьому і враховуємо наш особовий контекст, тому що дуже багато речей, які відбуваються в Україні, є унікальними. І в хорошому сенсі і в поганому", — наголосила Наталія Калмикова. 

Нагадаємо, 1 листопада повідомили, що в Україні створять Кодекс ветеранів. Юлія Свириденко розповіла, що протягом двох тижнів проєкт направлять у Верховну Раду.

Водночас Наталія Калмикова розповіла, що держава інвестувала 2 млрд гривень в підтримку ветеранського бізнесу. Окрім того, 13 тисяч ветеранів отримали кваліфікацію.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
