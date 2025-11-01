Відео
Головна Новини дня В Україні створять Кодекс ветеранів — деталі від Свириденко

В Україні створять Кодекс ветеранів — деталі від Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:17
Оновлено: 13:50
В Україні створять Кодекс ветеранів і запустили платформу Ветеран PRO
Юлія Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що в Україні зʼявиться "Кодекс ветеранів". За її словами, протягом двох тижнів проєкт направлять у Верховну Раду.

Про це Юлія Свириденко повідомила на форумі "Ветерани. Бізнес. Економіка" у суботу, 1 листопада.

Читайте також:

Проєкт "Кодексу ветеранів"

За словами Свириденко, зокрема, документ буде визначати, хто такі ветерани та члени їхніх родин. 

Крім того, кодекс надасть конкретні послуги від держави, які будуть закріплені на законодавчому рівні.

Платформа Ветеран PRO

В Україні запрацювала цифрова платформа "Ветеран PRO".

"Це єдина цифрова платформа, де можна буде, наприклад, подати заявку на житло, знайти лікаря, записатися до психолога, дізнатися про бізнес-гранти, навчальні пільги", — зазначила Свириденко.

За її словами, ще будуть додаватися нові послуги.

Зокрема, вже розміщено 40 тисяч вакансій на платформі "Ветеран.Робота", де можна дізнатися про всі карʼєрні перспективи. 

До ініціативи долучилися великі роботодавці. Свириденко також закликала долучатися до неї інші бізнеси.

Нагадаємо, ветерани можуть отримати квартири від держави. Наразі існує декілька програм, які допомагають це зробити.

Крім того, в Україні деякі громадяни отримують надбавки та доплати з держбюджету, зокрема пенсіонери, які мають статус учасників бойових дій.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
