Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине создадут Кодекс ветеранов — детали от Свириденко

В Украине создадут Кодекс ветеранов — детали от Свириденко

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 13:17
обновлено: 13:50
В Украине создадут Кодекс ветеранов и запустили платформу Ветеран PRO
Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в Украине появится "Кодекс ветеранов". По ее словам, в течение двух недель проект направят в Верховную Раду.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на форуме "Ветераны. Бизнес. Экономика" в субботу, 1 ноября.

Реклама
Читайте также:

Проект "Кодекса ветеранов"

По словам Свириденко, в частности, документ будет определять, кто такие ветераны и члены их семей.

Кроме того, кодекс предоставит конкретные услуги от государства, которые будут закреплены на законодательном уровне.

Платформа Ветеран PRO

В Украине заработала цифровая платформа "Ветеран PRO".

"Это единственная цифровая платформа, где можно будет, например, подать заявку на жилье, найти врача, записаться к психологу, узнать о бизнес-грантах, учебных льготах", — отметила Свириденко.

По ее словам, еще будут добавляться новые услуги.

В частности, уже размещено 40 тысяч вакансий на платформе "Ветеран.Работа", где можно узнать обо всех карьерных перспективах.

К инициативе присоединились крупные работодатели. Свириденко также призвала присоединяться к ней другие бизнесы.

Напомним, ветераны могут получить квартиры от государства. Сейчас существует несколько программ, которые помогают это сделать.

Кроме того, в Украине некоторые граждане получают надбавки и доплаты из госбюджета, в частности пенсионеры, имеющие статус участников боевых действий.

украинцы Украина ветераны Юлия Свириденко документы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации