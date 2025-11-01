В Украине создадут Кодекс ветеранов и запустили платформу Ветеран PRO

Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в Украине появится "Кодекс ветеранов". По ее словам, в течение двух недель проект направят в Верховную Раду.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на форуме "Ветераны. Бизнес. Экономика" в субботу, 1 ноября.

Проект "Кодекса ветеранов"

По словам Свириденко, в частности, документ будет определять, кто такие ветераны и члены их семей.

Кроме того, кодекс предоставит конкретные услуги от государства, которые будут закреплены на законодательном уровне.

Платформа Ветеран PRO

В Украине заработала цифровая платформа "Ветеран PRO".

"Это единственная цифровая платформа, где можно будет, например, подать заявку на жилье, найти врача, записаться к психологу, узнать о бизнес-грантах, учебных льготах", — отметила Свириденко.

По ее словам, еще будут добавляться новые услуги.

В частности, уже размещено 40 тысяч вакансий на платформе "Ветеран.Работа", где можно узнать обо всех карьерных перспективах.

К инициативе присоединились крупные работодатели. Свириденко также призвала присоединяться к ней другие бизнесы.

Напомним, ветераны могут получить квартиры от государства. Сейчас существует несколько программ, которые помогают это сделать.

Кроме того, в Украине некоторые граждане получают надбавки и доплаты из госбюджета, в частности пенсионеры, имеющие статус участников боевых действий.