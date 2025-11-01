Новый Кодекс ветеранской политики — как будет действовать

Поддержка ветеранов. Иллюстративное фото: DepositPhotos

В Украине будет действовать новый Кодекс ветеранской политики. Для этого будут применять опыт партнеров, но и учитывать и наш особый контекст.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Новый Кодекс ветеранской политики в Украине

Калмыкова рассказала, что новый документ необходим для того, чтобы оптимизировать те программы, которые существуют для разных категорий ветеранов еще с 1993 года. По ее словам, с тех пор многие вещи изменились, а в Украине появились новые категории ветеранов, в частности это ветераны еще 20-го столетия, пострадавшие участники Революции Достоинства, иностранные ветераны и участники российско-украинской войны.

"Все эти категории людей требуют разного подхода. Именно поэтому мы разработали кодекс законов, который имеет разные книги для разных категорий граждан", — сказала министр.

Она добавила, что при его разработке использовали опыт как других стран, так и собственный.

"Конечно, в формировании политик мы обязательно смотрим на опыт других стран, но при этом и учитываем наш личный контекст, потому что очень много вещей, которые происходят в Украине, является уникальными. И в хорошем смысле и в плохом", — подчеркнула Наталья Калмыкова.

Напомним, 1 ноября сообщили, что в Украине создадут Кодекс ветеранов. Юлия Свириденко рассказала, что в течение двух недель проект направят в Верховную Раду.

В то же время Наталья Калмыкова рассказала, что государство инвестировало 2 млрд гривен в поддержку ветеранского бизнеса. Кроме того, 13 тысяч ветеранов получили квалификацию.