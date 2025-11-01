Поддержка бизнеса ветеранов — Наталья Калмыкова рассказала, сколько денег выделено

Министр рассказала, сколько средств выделено на бизнес ветеранов
В Украине продолжается развитие государственных программы для поддержки ветеранов. Так, десятки тысяч защитников уже получили профессиональную подготовку и рабочие места.
Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила во время форума "Ветераны. Бизнес. Экономика", передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Сколько средств уже получил ветеранский бизнес
Как сообщила руководительница министерства, по состоянию на сейчас из государственного бюджета было выделено два миллиарда гривен в развитие ветеранского предпринимательства.
"Переквалифицировано 13 тысяч ветеранов. 10 тысяч трудоустроено, по данным Государственного центра занятости, часть трудоустраивается еще вне его. Два миллиарда гривен инвестировало государство в предпринимательство и трудоустройство ветеранов. Это действительно очень хороший знак. Дальше больше", — сказала Калмыкова.
