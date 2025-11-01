Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Министр рассказала, сколько средств выделено на бизнес ветеранов

Министр рассказала, сколько средств выделено на бизнес ветеранов

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 14:31
обновлено: 14:32
Поддержка бизнеса ветеранов — Наталья Калмыкова рассказала, сколько денег выделено
Наталья Калмыкова. Фото: Новости.LIVE

В Украине продолжается развитие государственных программы для поддержки ветеранов. Так, десятки тысяч защитников уже получили профессиональную подготовку и рабочие места.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила во время форума "Ветераны. Бизнес. Экономика", передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Сколько средств уже получил ветеранский бизнес

Как сообщила руководительница министерства, по состоянию на сейчас из государственного бюджета было выделено два миллиарда гривен в развитие ветеранского предпринимательства.

"Переквалифицировано 13 тысяч ветеранов. 10 тысяч трудоустроено, по данным Государственного центра занятости, часть трудоустраивается еще вне его. Два миллиарда гривен инвестировало государство в предпринимательство и трудоустройство ветеранов. Это действительно очень хороший знак. Дальше больше", — сказала Калмыкова.

Напомним, ранее мы рассказывали, изменятся ли пенсии военных после 1 ноября.

А также стало известно, кто из военнослужащих может получить дополнительные единовременные выплаты в этом месяце.

ветераны бизнес помощь центр занятости Наталья Калмыкова
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации