Підтримка бізнесу ветеранів — Наталія Калмикова розповіла, скільки грошей виділено

Міністерка розповіла, скільки коштів виділено на бізнес ветеранів
В Україні продовжується розвиток державних програми для підтримки ветеранів. Так, десятки тисяч захисників уже отримали професійну підготовку та робочі місця.
Про це заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила під час форуму "Ветерани. Бізнес. Економіка", передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.
Скільки коштів вже отримав ветеранський бізнес
Як повідомила очільниця міністерства, станом на зараз з державного бюджету було виділено два мільярди гривень у розвиток ветеранського підприємництва.
"Перекваліфіковано 13 тисяч ветеранів. 10 тисяч працевлаштовано, за даними Державного центру зайнятості, частина працевлаштовується ще поза ним. Два мільярди гривень інвестувала держава у підприємництво і працевлаштування ветеранів. Це дійсно дуже хороший знак. Далі більше", — сказала Калмикова.
