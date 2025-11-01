Підтримка бізнесу ветеранів — Наталія Калмикова розповіла, скільки грошей виділено

Наталія Калмикова. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується розвиток державних програми для підтримки ветеранів. Так, десятки тисяч захисників уже отримали професійну підготовку та робочі місця.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила під час форуму "Ветерани. Бізнес. Економіка", передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Як повідомила очільниця міністерства, станом на зараз з державного бюджету було виділено два мільярди гривень у розвиток ветеранського підприємництва.

"Перекваліфіковано 13 тисяч ветеранів. 10 тисяч працевлаштовано, за даними Державного центру зайнятості, частина працевлаштовується ще поза ним. Два мільярди гривень інвестувала держава у підприємництво і працевлаштування ветеранів. Це дійсно дуже хороший знак. Далі більше", — сказала Калмикова.

