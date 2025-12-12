Відео
Головна Новини дня У ВР пояснили, як ЄС розділить репараційний кредит для України

У ВР пояснили, як ЄС розділить репараційний кредит для України

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 21:54
У ВР пояснили, як ЄС розділить репараційний кредит для України
Роксана Підласа. Фото: Facebook Роксани Підласи

Європейська комісія запропонувала розділити так званий "репараційний кредит" для України на два напрямки. Це — виробництво та закупівля озброєння, а також бюджетна підтримка.

Про це повідомляє народна депутатка, голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook у п'ятницю, 12 грудня.

Що відомо про репараційний кредит для України

За словами Підласи, ключовою частиною пропозиції ЄК є виділення 90 млрд євро бюджетного фінансування, яке Україна зможе отримати протягом 2026–2027 років. Ці кошти планують надавати у форматі макрофінансової допомоги або в межах програми Ukraine Facility.

Під час зустрічі Підласи з головою Бюджетного комітету Європейського парламенту та директором DG ECFIN Маартеном Вервеєм сторони обговорили потреби України та механізм "репараційного кредиту". Єврокомісія наполягає, що умовою отримання фінансування є продовження і збереження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Окремо наголошується, що Україна буде зобов’язана повернути кредит лише у разі отримання репарацій від Росії. Перед впровадженням механізму ініціативу ЄК має схвалити Європейська рада.

Нагадаємо, що сім європейських держав заявили про готовність конструктивно працювати з керівництвом Єврокомісії та Європейської ради щодо запровадження репараційної позики для України. Йдеться про використання залишків готівки від заморожених російських активів.

А раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі заморожених російських активів Сполученим Штатам.

Верховна Рада кредити Європа Роксолана Підласа репарації
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
