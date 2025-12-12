Видео
В ВР объяснили, как ЕС разделит репарационный кредит для Украины

В ВР объяснили, как ЕС разделит репарационный кредит для Украины

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 21:54
В ВР объяснили, как ЕС разделит репарационный кредит для Украины
Роксана Пидласа. Фото: Facebook Роксаны Пидласы

Европейская комиссия предложила разделить так называемый "репарационный кредит" для Украины на два направления. Это — производство и закупка вооружения, а также бюджетная поддержка.

Об этом сообщает народный депутат, председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook в пятницу, 12 декабря.

У ВР пояснили, як ЄС розділить репараційний кредит для України - фото 1
Пост Пидласы. Фото: скриншот

Что известно о репарационном кредите для Украины

По словам Пидласы, ключевой частью предложения ЕК является выделение 90 млрд евро бюджетного финансирования, которое Украина сможет получить в течение 2026-2027 годов. Эти средства планируют предоставлять в формате макрофинансовой помощи или в рамках программы Ukraine Facility.

Во время встречи Пидласы с председателем Бюджетного комитета Европейского парламента и директором DG ECFIN Маартеном Вервеем стороны обсудили потребности Украины и механизм "репарационного кредита". Еврокомиссия настаивает, что условием получения финансирования является продолжение и сохранение реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Отдельно отмечается, что Украина будет обязана вернуть кредит только в случае получения репараций от России. Перед внедрением механизма инициативу ЕК должен одобрить Европейский совет.

Напомним, что семь европейских государств заявили о готовности конструктивно работать с руководством Еврокомиссии и Европейского совета о введении репарационного займа для Украины. Речь идет об использовании остатков наличности от замороженных российских активов.

А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи замороженных российских активов Соединенным Штатам.

Верховная Рада кредиты Европа Роксолана Пидласа репарации
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
