В ВР объяснили, как ЕС разделит репарационный кредит для Украины
Европейская комиссия предложила разделить так называемый "репарационный кредит" для Украины на два направления. Это — производство и закупка вооружения, а также бюджетная поддержка.
Об этом сообщает народный депутат, председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в Facebook в пятницу, 12 декабря.
Что известно о репарационном кредите для Украины
По словам Пидласы, ключевой частью предложения ЕК является выделение 90 млрд евро бюджетного финансирования, которое Украина сможет получить в течение 2026-2027 годов. Эти средства планируют предоставлять в формате макрофинансовой помощи или в рамках программы Ukraine Facility.
Во время встречи Пидласы с председателем Бюджетного комитета Европейского парламента и директором DG ECFIN Маартеном Вервеем стороны обсудили потребности Украины и механизм "репарационного кредита". Еврокомиссия настаивает, что условием получения финансирования является продолжение и сохранение реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Отдельно отмечается, что Украина будет обязана вернуть кредит только в случае получения репараций от России. Перед внедрением механизма инициативу ЕК должен одобрить Европейский совет.
Напомним, что семь европейских государств заявили о готовности конструктивно работать с руководством Еврокомиссии и Европейского совета о введении репарационного займа для Украины. Речь идет об использовании остатков наличности от замороженных российских активов.
А ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи замороженных российских активов Соединенным Штатам.
