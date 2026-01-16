ВР

У комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюєють над новим законопроєктом щодо СЗЧ. З одного боку будуть внесені зміни до Кримінального Кодексу, а з іншого — депутати планують заохотити мотивацію людей із СЗЧ до війська.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів депутат ВР від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

"Маємо знайти той максимальний баланс, з одного боку, щоб повернути людей, а з іншого, щоб це не стимулювало людей знову йти в СЗЧ. Тому буде певний випробувальний термін. При поверненні на службу протягом трьох місяців і сумлінному виконанні обов’язків у своїй частині — кримінальна відповідальність за СЗЧ буде знята", — підкреслив депутат.

Він також зазначив, що розуміє різні причини рішень військових піти в СЗЧ. Починаючи від неправильної базової морально-психологічної підготовки і до просто втоми. Особливо у бойових підрозділах.

"Хоча 70% нашої армії знаходиться на тилових позиціях, умовно кажучи. Але наша задача – знайти проблемні точки і вирішити їх або ротаціями, або додатковими відпустками, або грошовим фінансуванням. Проте у випадку третього СЗЧ за війну буде кримінальна відповідальність", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, у середу 14 січня Верховна Рада вже 18-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 4 травня 2026 року.

А за словами депутата ВР від "Слуга народу" Михайла Федорова, новопризначений міністр оборони Михайло Федоров на своїй посаді буде акцентуватись на технологічності ЗСУ та на переході до нових форм ведення війни. Зокрема, і на заміні людей на полі бою.