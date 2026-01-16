ВР

В комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работают над новым законопроектом по СЗЧ. С одной стороны будут внесены изменения в Уголовный Кодекс, а с другой - депутаты планируют поощрить мотивацию людей с СЗЧ в армию.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал депутат ВР от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

"Должны найти тот максимальный баланс, с одной стороны, чтобы вернуть людей, а с другой, чтобы это не стимулировало людей снова идти в СВЧ. Поэтому будет определенный испытательный срок. При возвращении на службу в течение трех месяцев и добросовестном выполнении обязанностей в своей части — уголовная ответственность за СВЧ будет снята", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что понимает разные причины решений военных уйти в СВЧ. Начиная от неправильной базовой морально-психологической подготовки и до просто усталости. Особенно в боевых подразделениях.

"Хотя 70% нашей армии находится на тыловых позициях, условно говоря. Но наша задача — найти проблемные точки и решить их или ротациями, или дополнительными отпусками, или денежным финансированием. Однако в случае третьего СЗЧ за войну будет уголовная ответственность", — подытожил Чернев.

Напомним, в среду 14 января Верховная Рада уже 18-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 4 мая 2026 года.

А по словам депутата ВР от "Слуга народа" Михаила Федорова, новоназначенный министр обороны Михаил Федоров на своей должности будет акцентироваться на технологичности ВСУ и на переходе к новым формам ведения войны. В частности, и на замене людей на поле боя.