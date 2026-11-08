Хвора на COVID-19 жінка. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Новий варіант коронавірусу PJ.2.1, який уперше виявили в Канаді у травні 2026 року, поширився на США, Європу та інші регіони світу. Дослідники з’ясували, що він може ефективніше проникати в деякі клітини людського організму, ніж низка інших варіантів SARS-CoV-2. Водночас наразі немає доказів, що PJ.2.1 спричиняє тяжчий перебіг хвороби.

Про це повідомили у ВООЗ, інформує Новини.LIVE.

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Де виявили новий варіант коронавірусу PJ.2.1

Перший випадок зараження PJ.2.1 зафіксували 2 травня 2026 року в канадській провінції Онтаріо. Згодом його виявили в інших регіонах Канади, а 30 червня — у США. Пізніше випадки зареєстрували в кількох американських штатах, Франції, Іспанії, Ізраїлі, Сінгапурі, Австралії та Новій Зеландії.

Про поширення цього варіанту також свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Journal of Infection. За даними аналізу стічних вод, PJ.2.1 став варіантом коронавірусу, частка якого зростала найшвидше у США.

Дослідники встановили, що PJ.2.1 має генетичні зміни в шипоподібному білку. Лабораторні експерименти показали, що вони можуть сприяти ефективнішому проникненню вірусу в деякі клітини людського організму. На думку науковців, це потенційно може пояснювати швидке поширення варіанту.

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Симптоми зараження PJ.2.1 можуть бути схожими на прояви сезонного грипу або застуди. Серед можливих ознак COVID-19:

підвищена температура;

кашель;

біль у горлі;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

ломота в тілі;

сильна втома.

У ВООЗ наголошують, що симптоми COVID-19, грипу та інших респіраторних інфекцій можуть збігатися. Тому лише за самопочуттям неможливо достовірно визначити, який саме вірус спричинив захворювання. У випадках, коли встановлення збудника впливає на вибір лікування, може знадобитися тестування.

Чи небезпечніший PJ.2.1 за інші варіанти коронавірусу

Наразі немає достатніх доказів того, що PJ.2.1 спричиняє тяжчий перебіг COVID-19 порівняно з іншими варіантами SARS-CoV-2. Лабораторні результати також не свідчать про значно вищу здатність цього варіанту уникати дії антитіл після вакцинації.

До групи підвищеного ризику тяжкого перебігу коронавірусної інфекції залишаються літні люди, вагітні, люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

ВООЗ продовжує стежити за поширенням PJ.2.1. Водночас дослідники наголошують, що необхідні подальші спостереження, аби з’ясувати, чи можуть з’явитися підваріанти з іншими властивостями та чи впливають виявлені генетичні зміни на перебіг захворювання.

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