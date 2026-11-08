Женщина, заболевшая COVID-19. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, впервые обнаруженный в Канаде в мае 2026 года, распространился на США, Европу и другие регионы мира. Исследователи выяснили, что он может более эффективно проникать в некоторые клетки человеческого организма, чем ряд других вариантов SARS-CoV-2. В то же время пока нет доказательств того, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение болезни.

Об этом сообщили в ВОЗ, передает Новини.LIVE.

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Где обнаружили новый вариант коронавируса PJ.2.1

Первый случай заражения PJ.2.1 зафиксировали 2 мая 2026 года в канадской провинции Онтарио. Впоследствии его обнаружили в других регионах Канады, а 30 июня — в США. Позже случаи заболевания зарегистрировали в нескольких американских штатах, Франции, Испании, Израиле, Сингапуре, Австралии и Новой Зеландии.

О распространении этого варианта также свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Infection. По данным анализа сточных вод, PJ.2.1 стал вариантом коронавируса, доля которого росла быстрее всего в США.

Исследователи установили, что PJ.2.1 имеет генетические изменения в шиповидном белке. Лабораторные эксперименты показали, что они могут способствовать более эффективному проникновению вируса в некоторые клетки человеческого организма. По мнению ученых, это потенциально может объяснять быстрое распространение варианта.

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Какие симптомы у нового варианта COVID-19

Симптомы заражения PJ.2.1 могут быть схожи с проявлениями сезонного гриппа или простуды. Среди возможных признаков COVID-19:

повышенная температура;

кашель;

боль в горле;

насморк или заложенность носа;

головная боль;

ломота в теле;

сильная усталость.

В ВОЗ отмечают, что симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Поэтому только по самочувствию невозможно достоверно определить, какой именно вирус вызвал заболевание. В случаях, когда установление возбудителя влияет на выбор лечения, может потребоваться тестирование.

Является ли PJ.2.1 более опасным, чем другие варианты коронавируса

На данный момент нет достаточных доказательств того, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение COVID-19 по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2. Лабораторные результаты также не свидетельствуют о значительно более высокой способности этого варианта уклоняться от действия антител после вакцинации.

В группу повышенного риска тяжелого течения коронавирусной инфекции по-прежнему входят пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

ВОЗ продолжает следить за распространением PJ.2.1. В то же время исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить, могут ли появиться подварианты с другими свойствами и влияют ли выявленные генетические изменения на течение заболевания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию о подготовке мира к будущим пандемиям. Документ предусматривает развитие систем раннего предупреждения, расширение доступа к вакцинам и лекарствам, а также укрепление международного сотрудничества. Его поддержали 153 государства.

Также Новини.LIVE писали о неустановленной респираторной инфекции, о распространении которой в Украине заявил врач Тарас Жиравецкий. Среди описанных им симптомов — заложенность носа, кашель, слабость и усталость. В то же время официальных данных о появлении нового вируса в стране на тот момент не было.