Кінах про позови до бізнесу: у воєнний час це неприпустимо

Анатолій Кінах. Фото: кадр із відео

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що масові судові справи проти українських компаній можуть негативно впливати на економіку та ділову репутацію бізнесу. Він також повідомив, що планує вивчити діяльність ГО "Нон-стоп Україна" та долучитися до ситуації.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE.

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Кінах заявив про ризики для бізнесу

Анатолій Кінах ексклюзивно повідомив в прямому ефірі Новини.LIVE, що в умовах повномасштабної війни держава має приділяти особливу увагу збереженню робочих місць, виробничих потужностей і бюджетних надходжень.

Він наголосив, що український бізнес відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості економіки, тому кожен має докладати зусиль для збереження робочих місць і виробництва.

"Те, що відбувається в таких масштабах, — це, безумовно, шкода для нашої економіки, шкода для нашого бізнесу, а в умовах воєнного стану такі речі просто неприпустимі", — заявив Кінах.

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Президент УСПП також повідомив, що бере інформацію про діяльність ГО "Нон-стоп Україна" на вивчення та планує втрутитися в ситуацію.

Що відомо про судові справи

ГО "Нон-Стоп Україна", яку пов’язують з експрокурором Кирилом Яковцем, фігурує в низці судових спорів із представниками українського бізнесу. У перші сім місяців 2026 року організація фігурувала приблизно у 800 судових справах, пов’язаних із близько 340 компаніями.

Серед компаній, які згадуються у зв’язку з цими справами, — МХП, ОККО, KAN, "Українська бронетехніка", "Аптека 911" та виробник дронів Vyriy Industries. Представники деяких компаній називають таку діяльність "судовим тролінгом" та "інформаційним рекетом", водночас ці заяви лунають переважно анонімно через побоювання нових судових позовів.

Новини.LIVE інформували, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підприємства, які були змушені переміститися через війну, мають труднощі зі страхуванням воєнних ризиків і доступом до кредитування. Після релокації компаніям складніше залучати фінансування, зокрема через питання із заставним майном та їхнім фінансовим станом.