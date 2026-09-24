"Нон-Стоп Україна" Кирила Яковця: 800 справ проти бізнесу

Робочий процес на виробництві. Ілюстративне фото: metinvest.media

Громадська організація "Нон-Стоп Україна", засновником якої є Кирило Яковець, за сім місяців 2026 року фігурувала приблизно у 800 окремих судових справах, пов'язаних із близько 340 компаніями. Серед них — МХП, ОККО, KAN, "Українська бронетехніка", "Аптека 911" та виробник дронів Vyriy Industries. Представники компаній-фігурантів називають діяльність організації "судовим тролінгом", дехто навіть "інформаційним рекетом". Такі заяви звучать анонімно, оскільки компанії хвилюються щодо нових безпідставних звернень до суду.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine, інформує Новини.LIVE.

Як "Нон-Стоп" звертається до правоохоронців

За даними Forbes, у перші сім місяців 2026 року ГО "Нон-Стоп Україна" була заявником майже у 1100 судових ухвалах. Видання ідентифікувало близько 800 окремих справ, у яких фігурують приблизно 340 компаній — від невеликих підприємств до "Нафтогазу".

Механізм, який описує Forbes, починається зі звернення до правоохоронців із повідомленням про можливий злочин. Якщо відомості не вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГО оскаржує бездіяльність правоохоронців у суді.

Навіть якщо суд відмовляє у задоволенні скарги, відповідна ухвала залишається у відкритому реєстрі. Через системи перевірки контрагентів цю інформацію можуть бачити банки, партнери, клієнти та тендерні комітети.

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За підрахунками Forbes, приблизно у чверті судових ухвал, розглянутих по суті за перші сім місяців року, суди зобов'язували правоохоронців внести відповідні відомості до ЄРДР. Кількість таких рішень зросла зі 73 у січні до 246 у липні.

Водночас в Офісі Генерального прокурора наголошують, що велика кількість заяв або внесених до ЄРДР відомостей сама по собі не підтверджує викладених у них звинувачень і не свідчить про вчинення злочину.

Серед компаній — виробник дронів Vyriy Industries

Одним із прикладів Forbes називає виробника дронів Vyriy Industries. За словами засновника компанії Олексія Бабенка, у 2025 році "Нон-Стоп Україна" розсилала представникам різних родів і видів військ інформацію, у якій звинувачувала його в корупції та закликала не купувати дрони Vyriy.

Бабенко розповів, що після цього командування звернулося до бригад, щоб з'ясувати ситуацію. За його словами, військові позитивно оцінили компанію та її продукцію, після чого кількість замовлень зросла.

У 2026 році ГО знову зверталася до правоохоронних органів щодо компанії. За даними Forbes, скарги щодо нібито несплати податків і легалізації коштів були направлені майже 100 адресатам — від Офісу Генерального прокурора та НАБУ до Офісу президента.

У липні "Нон-Стоп Україна" також звернулася до Печерського районного суду зі скаргою на бездіяльність ДБР, яке, на думку ГО, не внесло її заяву до ЄРДР. Суд відмовив, оскільки на той момент ДБР уже мало відкрите провадження щодо Vyriy.

Що говорять представники бізнесу

Forbes поспілкувався з вісьмома підприємцями та топменеджерами компаній, щодо яких після звернень ГО відкривали кримінальні провадження. Співрозмовники видання розповідали, що в багатьох випадках подальшого руху справ не спостерігали.

Один із топменеджерів зазначив, що його компанія місяцями пояснювала партнерам та клієнтам, чому організація звинувачує її у "створенні злочинної організації". Через появу відповідних згадок у судових реєстрах компанії доводиться витрачати час і ресурси на пояснення ситуації та підготовку документів.

Інші представники бізнесу розповідали про потенційні проблеми з банківським комплаєнсом, відкриттям рахунків за кордоном, кредитуванням та участю у тендерах.

Засновник KAN Ігор Ніконов, коментуючи діяльність ГО, сказав:

"Вони пишуть про всіх, хто активно веде бізнес. А далі сидять і чекають, доки їм хтось заплатить".

Водночас Forbes зазначає, що безпосередніх вимог грошей від представників "Нон-Стоп" співрозмовники видання не отримували. Один із топменеджерів розповів про пропозицію через посередника припинити інформаційні атаки за гроші, однак журналістам не вдалося документально підтвердити, що посередник був пов'язаний із ГО, а також підтвердити названі суми.

Сама "Нон-Стоп Україна" заперечує отримання грошей за скарги або припинення публікацій. Організація також відмовилася розкривати детальну інформацію про фінансування, зазначивши, що основним джерелом є особисті кошти.

Хто заснував "Нон-Стоп Україна"

Засновником ГО "Нон-Стоп Україна" є Кирило Яковець. За даними Forbes, йому 35 років, він юрист із Харкова.

У 2015–2017 роках Яковець працював прокурором Харківської місцевої прокуратури №2, а у 2018 році — старшим державним виконавцем. Того ж року він залишив державну службу.

У 2019 році Яковець зареєстрував першу громадську організацію та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. У січні 2022 року він заснував адвокатське об'єднання "Яковець та партнери".

Нова юридична особа ГО "Нон-Стоп Україна" була зареєстрована у січні 2025 року. Її керівником є Кирило Яковець.

Forbes зазначає, що з 2019 до 2025 року попередня громадська організація, пов'язана з Яковцем, фігурувала у понад 500 судових рішеннях як ініціатор кримінальних звернень щодо бізнесу. Після появи нової юридичної особи активність організації значно зросла.

На запит Forbes Яковець не повідомив, скільки звернень ГО завершилися підозрами або вироками.

Публікації в соцмережах

Судова активність "Нон-Стоп Україна" супроводжується публікаціями у соцмережах. За аналізом Forbes, 76% компаній, які фігурують у судових зверненнях ГО, також згадуються у її Telegram-каналі.

У близько 5100 дописах організації за 2026 рік журналісти виявили згадки про понад 700 людей. Серед них — представники бізнесу, посадовці та інші публічні особи.

Представники бізнесу припускали, що така активність може мати комерційний характер — зокрема, йдеться про можливу роботу проти окремих компаній або оплату за припинення інформаційних атак. Водночас Forbes не знайшов документального підтвердження таких тверджень, а "Нон-Стоп Україна" їх заперечує.

Бізнес захищає репутацію через суд

Окремі компанії намагалися захистити свою ділову репутацію через суд. Forbes наводить приклади зернотрейдера Cofco, авіаперевізника SkyUp та "Укренергомашин".

У червні — липні 2025 року суди у цих справах визнали поширену ГО інформацію неправдивою та зобов'язали її спростувати.

Водночас не всі компанії вирішують судитися. Один зі співрозмовників Forbes зазначив, що підприємство мало підстави для позову через неправдиві, на його оцінку, публікації, однак відмовилося від цього через побоювання нових звернень до правоохоронців.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що звернення "Нон-Стоп Україна" мають систематичний і масштабний характер. За даними прокуратури, з січня 2026 року організація направила до органів прокуратури понад 3500 звернень та близько 300 запитів на публічну інформацію.

Forbes також звертався по коментарі до СБУ, Бюро економічної безпеки та Міністерства юстиції, однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримав.

Олексій Бабенко, коментуючи ситуацію, заявив:

"Це сумно. Злив інформації про виробників зброї під час війни і вкиди неправдивої інформації — це питання до них. Шкода, що цим ніхто не займається".

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