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Главная Новости дня Информационный рэкет: как ГО Нон-Стоп терроризирует украинский бизнес

Информационный рэкет: как ГО Нон-Стоп терроризирует украинский бизнес

Ua ru
24 сентября 2026 14:07
"Нон-Стоп Украина" Кирилла Яковца: 800 дел против бизнеса
Рабочий процесс на производстве. Иллюстративное фото: metinvest.media

Общественная организация "Нон-Стоп Украина", основателем которой является Кирилл Яковец, за семь месяцев 2026 года фигурировала примерно в 800 отдельных судебных делах, связанных с около 340 компаниями. Среди них — МХП, ОККО, KAN, "Украинская бронетехника", "Аптека 911" и производитель дронов Vyriy Industries. Представители компаний-фигурантов называют деятельность организации "судебным троллингом", некоторые даже "информационным рэкетом". Такие заявления звучат анонимно, поскольку компании волнуются по поводу новых безосновательных обращений в суд.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine, сообщает Новини.LIVE.

Как "Нон-Стоп" обращается к правоохранителям

По данным Forbes, за первые семь месяцев 2026 года ОО "Нон-Стоп Украина" была заявителем почти в 1100 судебных постановлениях. Издание выявило около 800 отдельных дел, в которых фигурируют примерно 340 компаний — от небольших предприятий до "Нафтогаза".

Механизм, который описывает Forbes, начинается с обращения к правоохранительным органам с сообщением о возможном преступлении. Если сведения не вносятся в Единый реестр досудебных расследований, общественная организация обжалует бездействие правоохранительных органов в суде.

Даже если суд отказывает в удовлетворении жалобы, соответствующее постановление остается в открытом реестре. Через системы проверки контрагентов эту информацию могут видеть банки, партнеры, клиенты и тендерные комитеты.

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По подсчетам Forbes, примерно в четверти судебных постановлений, рассмотренных по существу за первые семь месяцев года, суды обязывали правоохранительные органы внести соответствующие сведения в ЕРДР. Количество таких решений выросло с 73 в январе до 246 в июле.

В то же время в Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что большое количество заявлений или сведений, внесенных в ЕРДР, само по себе не подтверждает изложенных в них обвинений и не свидетельствует о совершении преступления.

Среди компаний — производитель дронов Vyriy Industries

Одним из примеров Forbes называет производителя дронов Vyriy Industries. По словам основателя компании Алексея Бабенко, в 2025 году "Нон-Стоп Украина" рассылала представителям различных родов и видов войск информацию, в которой обвиняла его в коррупции и призывала не покупать дроны Vyriy.

Бабенко рассказал, что после этого командование обратилось к бригадам, чтобы выяснить ситуацию. По его словам, военные положительно оценили компанию и её продукцию, после чего количество заказов выросло.

В 2026 году общественная организация вновь обращалась в правоохранительные органы по поводу компании. По данным Forbes, жалобы о якобы неуплате налогов и легализации средств были направлены почти 100 адресатам — от Офиса Генерального прокурора и НАБУ до Офиса президента.

В июле "Нон-Стоп Украина" также обратилась в Печерский районный суд с жалобой на бездействие ГБР, которое, по мнению общественной организации, не внесло её заявление в ЕГРД. Суд отказал, поскольку на тот момент ГБР уже вело открытое производство в отношении Vyriy.

Что говорят представители бизнеса

Forbes пообщался с восемью предпринимателями и топ-менеджерами компаний, в отношении которых после обращений общественной организации были возбуждены уголовные дела. Собеседники издания рассказывали, что во многих случаях дальнейшего продвижения дел не наблюдалось.

Один из топ-менеджеров отметил, что его компания месяцами объясняла партнерам и клиентам, почему организация обвиняет её в "создании преступной организации". Из-за появления соответствующих упоминаний в судебных реестрах компании приходится тратить время и ресурсы на разъяснение ситуации и подготовку документов.

Другие представители бизнеса рассказывали о потенциальных проблемах с банковским комплаенсом, открытием счетов за рубежом, кредитованием и участием в тендерах.

Основатель KAN Игорь Никонов, комментируя деятельность ОО, сказал:

"Они пишут обо всех, кто активно ведет бизнес. А дальше сидят и ждут, пока им кто-то заплатит".

В то же время Forbes отмечает, что непосредственных требований денег от представителей "Нон-Стоп" собеседники издания не получали. Один из топ-менеджеров рассказал о предложении через посредника прекратить информационные атаки за деньги, однако журналистам не удалось документально подтвердить, что посредник был связан с ОО, а также подтвердить названные суммы.

Сама "Нон-Стоп Украина" отрицает получение денег за жалобы или прекращение публикаций. Организация также отказалась раскрывать подробную информацию о финансировании, отметив, что основным источником являются личные средства.

Кто основал "Нон-Стоп Украина"

Основателем ОО "Нон-Стоп Украина" является Кирилл Яковец. По данным Forbes, ему 35 лет, он юрист из Харькова.

В 2015–2017 годах Яковец работал прокурором Харьковской местной прокуратуры № 2, а в 2018 году — старшим государственным исполнителем. В том же году он ушел с государственной службы.

В 2019 году Яковец зарегистрировал первую общественную организацию и получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В январе 2022 года он основал адвокатское объединение "Яковец и партнеры".

Новое юридическое лицо ОО "Нон-Стоп Украина" было зарегистрировано в январе 2025 года. Его руководителем является Кирилл Яковец.

Forbes отмечает, что с 2019 по 2025 год предыдущая общественная организация, связанная с Яковецем, фигурировала в более чем 500 судебных решениях в качестве инициатора уголовных обращений в отношении бизнеса. После появления нового юридического лица активность организации значительно возросла.

На запрос Forbes Яковец не сообщил, сколько обращений общественной организации завершились подозрениями или приговорами.

Публикации в соцсетях

Судебная активность "Нон-Стоп Украина" сопровождается публикациями в соцсетях. По анализу Forbes, 76% компаний, фигурирующих в судебных обращениях общественной организации, также упоминаются в её Telegram-канале.

В около 5100 сообщениях организации за 2026 год журналисты обнаружили упоминания о более чем 700 людях. Среди них — представители бизнеса, чиновники и другие публичные лица.

Представители бизнеса предполагали, что такая активность может носить коммерческий характер — в частности, речь идет о возможной работе против отдельных компаний или оплате за прекращение информационных атак. В то же время Forbes не нашёл документального подтверждения таких утверждений, а "Нон-Стоп Украина" их опровергает.

Бизнес защищает репутацию через суд

Отдельные компании пытались защитить свою деловую репутацию через суд. Forbes приводит примеры зернотрейдера Cofco, авиаперевозчика SkyUp и "Укрэнергомашин".

В июне — июле 2025 года суды по этим делам признали распространенную ОО информацию ложной и обязали её опровергнуть.

В то же время не все компании решают обращаться в суд. Один из собеседников Forbes отметил, что у предприятия были основания для иска из-за ложных, по его оценке, публикаций, однако оно отказалось от этого из-за опасений новых обращений в правоохранительные органы.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что обращения "Нон-Стоп Украина" носят систематический и масштабный характер. По данным прокуратуры, с января 2026 года организация направила в органы прокуратуры более 3500 обращений и около 300 запросов на публичную информацию.

Forbes также обращался за комментариями в СБУ, Бюро экономической безопасности и Министерство юстиции, однако на момент публикации материала ответа не получил.

Алексей Бабенко, комментируя ситуацию, заявил:

"Это печально. Утечка информации о производителях оружия во время войны и распространение ложной информации — это вопрос к ним. Жаль, что этим никто не занимается".

Новини.LIVE сообщали, что украинские компании уже начали размещать товары на таможенных складах в странах ЕС. Пока такие случаи единичны из-за высокой стоимости обратной логистики. В то же время бизнес рассматривает этот вариант как резервный.

Новини.LIVE также писали, что перемещенные из-за войны предприятия сталкиваются с трудностями при страховании военных рисков и получении кредитов. После переезда бизнесу может быть сложнее получить финансирование из-за проблем с залогом и финансовым состоянием. Даниил Гетманцев призвал обеспечить такие компании доступными средствами.

расследование Украинский бизнес компании судебные решения Forbes Ukraine
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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