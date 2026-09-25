Кинах об исках против бизнеса: в военное время это недопустимо

Анатолий Кинах. Фото: кадр из видео

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что массовые судебные иски против украинских компаний могут негативно повлиять на экономику и деловую репутацию бизнеса. Он также сообщил, что планирует изучить деятельность общественной организации "Нон-стоп Украина" и принять участие в решении этой ситуации.

Об этом он сказал в эфире День.LIVE.

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Кинах заявил о рисках для бизнеса

Анатолий Кинах эксклюзивно сообщил в прямом эфире Новини.LIVE, что в условиях полномасштабной войны государство должно уделять особое внимание сохранению рабочих мест, производственных мощностей и бюджетных поступлений.

Он подчеркнул, что украинский бизнес играет важную роль в обеспечении устойчивости экономики, поэтому каждый должен прилагать усилия для сохранения рабочих мест и производства.

"То, что происходит в таких масштабах, — это, безусловно, ущерб для нашей экономики, ущерб для нашего бизнеса, а в условиях военного положения такие вещи просто недопустимы", — заявил Кинах.

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Президент УСПП также сообщил, что изучает информацию о деятельности ОО "Нон-стоп Украина" и планирует вмешаться в ситуацию.

Что известно о судебных делах

ОО "Нон-Стоп Украина", которую связывают с экс-прокурором Кириллом Яковцем, фигурирует в ряде судебных споров с представителями украинского бизнеса. В первые семь месяцев 2026 года организация фигурировала примерно в 800 судебных делах, связанных с около 340 компаниями.

Среди компаний, упоминаемых в связи с этими делами, — МХП, ОККО, KAN, "Украинская бронетехника", "Аптека 911" и производитель дронов Vyriy Industries. Представители некоторых компаний называют такую деятельность "судебным троллингом" и "информационным рэкетом", при этом эти заявления звучат преимущественно анонимно из-за опасений новых судебных исков.

Новини.LIVE писали, что председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что предприятия, вынужденные переместиться из-за войны, сталкиваются с трудностями при страховании военных рисков и доступе к кредитованию. После перемещения компаниям сложнее привлекать финансирование, в частности из-за проблем с залоговым имуществом и их финансовым состоянием.