Вірменія прокоментувала посилення присутності РФ

Російські війська. Ілюстративне фото: militarnyi.com

У Вірменії відреагували на заяву про нарощування військової присутності РФ в країні. Речниця МЗС наголосила, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутності у Вірменії є неправдивою.

Про це речниця відомства Ані Бадалян написала у соцмережі X.

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Отже, речниця Міністерства закордонних справ Вірменії спростувала повідомлення про активізацію російської військової присутності в країні.

Водночас у дипломатичному відомстві заявили про принципову позицію — не дозволяти використовувати свою територію для агресії проти інших держав.

У заяві речниці відомства Ані Бадалян наголошується, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутніств у Вірменії є неправдивою.

"Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", — йдеться у повідомленні речниці МЗС Вірменії.

Скриншот повідомлення речниці МЗС Вірменії/X

Нагадаємо, що нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія розширює військову присутність у Вірменії.

Раніше ми інформували, що в російському Єкатеринбурзі відбулося затримання азербайджанців. Внаслідок цього Баку скасував всі культурні заходи за участю росіян.