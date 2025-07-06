Вірменія прокоментувала посилення присутності РФ

У Вірменії відповіли на заяву про нарощення присутності РФ
У Вірменії відреагували на заяву про нарощування військової присутності РФ в країні. Речниця МЗС наголосила, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутності у Вірменії є неправдивою.
Про це речниця відомства Ані Бадалян написала у соцмережі X.
Вірменія відкидає посилення військової присутності РФ
Отже, речниця Міністерства закордонних справ Вірменії спростувала повідомлення про активізацію російської військової присутності в країні.
Водночас у дипломатичному відомстві заявили про принципову позицію — не дозволяти використовувати свою територію для агресії проти інших держав.
У заяві речниці відомства Ані Бадалян наголошується, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутніств у Вірменії є неправдивою.
"Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", — йдеться у повідомленні речниці МЗС Вірменії.
Нагадаємо, що нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія розширює військову присутність у Вірменії.
Раніше ми інформували, що в російському Єкатеринбурзі відбулося затримання азербайджанців. Внаслідок цього Баку скасував всі культурні заходи за участю росіян.
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