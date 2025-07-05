Росія нарощує військову присутність у Вірменії на тлі загострення з Азербайджаном

Колона російської техніки. Фото: росЗМІ

Росія розширює військову присутність у Вірменії. Дії Москви відбуваються на тлі загострення відносин з Азербайджаном.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 5 липня.

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Військова присутність РФ у Вірменії

Кремль активізував комплектування своєї військової бази в Ґюмрі, Вірменія. РФ прагне зміцнити вплив і посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Особовий склад Москва набирає серед своїх військовослужбовців, які проходять службу в Ростовській та Волгоградській областях, а також в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Кремль активно намагається залучити добровольців із-поміж представників поневолених народів Кавказу.

"Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь", — каже представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, в російському Єкатеринбурзі відбулося затримання азербайджанців. Внаслідок цього Баку скасував всі культурні заходи за участю росіян.

Згодом в Азербайджані правоохоронці провели обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан". Причини та результати офіційно озвучені не були.

Новини.LIVE детально розібралися в конфлікті між Росією та Азербайджаном.

А український лідер Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони обговорили загострення між Баку та Москвою.